Energía solar para celular reduciría hasta 500 mil Ton las emisiones de CO2

¿Cuántas veces al día conectas tu celular a la corriente eléctrica para cargar la batería? Ahora imagina que en vez de utilizar el cargador que va a la corriente eléctrica, conectaras tu celular o tablet a un dispositivo que funciona mediante paneles solares.



El resultado, según Alejandro Crespo, se refleja en un ahorro económico y de emisiones de CO2 a la atmósfera.



Crespo estudia el octavo semestre de Ingeniería Eléctrica, pero desde hace dos años desarrolló PowerGo, un cargador solar para dispositivos móviles que ya está disponible a la venta para el público en general.

¿Cómo funcionan? "Las celdas se componen por elementos semiconductores como el Silicio. Este material se le dopa con Germanio o Boro, y de esta manera se logra que el Silicio sea un elemento semiconductor, cuando un fotón incide sobre la capa semiconductora de Silicio, se produce el efecto fotovoltaico, y se desprenden electrones de las moléculas de Silicio y se liberan electrones. Entre este desprendimiento y en combinación con los huecos que se producen, hay elementos que quedan libres y se crea un campo eléctrico, que finalmente carga nuestro celular", explicó Alejandro Crespo.

“Hay que tener en cuenta que sería un ahorro económico considerable, dependiendo la cantidad de dispositivos que se utilicen, hablamos de aproximadamente un ahorro de 60 pesos bimestrales en su tarifa eléctrica por cada cargador en casa, y estarían ahorrando toneladas de bióxido de carbono que no se emitirían a la atmósfera, al no usar energía eléctrica para cargar tu batería”, dijo Alejandro Crespo en el edificio de Rectoría de la UNAM, a El Financiero.

“El ahorro de CO2 equivalente, como se le llama de una manera más técnica, es de 300 gramos de CO2 por día, estamos hablando de un promedio por dispositivo móvil de 110 kg en un año, por cada uno. Si, por ejemplo, 5 millones de ciudadanos lo utilizaran, hablaríamos de entre 500 y 550 mil toneladas de dióxido de carbono menos, en emisiones”, agregó.

1



Alejandro Crespo explica que el tiempo que tarda en cargar un dispositivo de Power Go va de 4 a 6 horas, en el caso de la versión de dos celdas, y 8 horas en las versiones de una celda.



Los dispositivos creados por PowerGo, varían entre los 500 y mil pesos, en sus tres versiones: PowerGo MiniSport y PowerGo Sport, de una y dos celdas respectivamente, y Power Go Plus, hecho para dejar en un lugar fijo, elaborado con carcasa de acero inoxidable y una inclinación de 2 grados para mejor captación de la luz solar.



Los cargadores desarrollados por Alejandro Crespo pueden ser adquiridos mediante MercadoLibre y el sitio web de TechStem, empresa que el joven ingeniero emprendió junto con dos amigos, que también está dedicada a la reparación de dispositivos móviles.