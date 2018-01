Así funciona Amazon Go, sin cajas, filas, efectivo y casi sin empleados

Amazon Go, así funciona el primer supermercado sin cajas, filas o efectivo. (Reuters)

Comprar sin pagar es posible gracias a los mismos tipos de tecnologías que se usan en los autos sin conductor: visión artificial, fusión de sensores y aprendizaje profundo. Esta es el ‘ADN’ de Amazon Go.



La tecnología Just Walk Out detecta automáticamente cuándo se toman o devuelven los productos a los estantes y los rastrea en un carro virtual. Cuando terminas de comprar, puedes simplemente dejar la tienda. Poco después, te envían un recibo y hacen el cargo a tu cuenta de Amazon.



La tienda ubicada en Seattle mide 167 metros cuadrados y ofrece opciones de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio listas para consumir, productos básicos como pan y leche hasta quesos artesanales y chocolates de fabricación local o un kit de comida para preparar en casa.

No tienes que tener el teléfono en mano todo el tiempo, una vez que activas la aplicación lo puedes guardar, los sensores inteligentes van sumando lo que llevas; una vez que hayas terminado de comprar o sales de la tienda, se cierra y se emite un recibo digital.



¿Sin humanos?



Amazon Go opera con un mínimo de empleados, ya que elimina cajeros y otro tipo de puestos. Únicamente se mantienen los chefs que preparar los alimentos en tiempo real, un mínimo de asistentes de servicio al cliente y ayudantes para almacenar.



Este concepto de supermercado se suma a los ejemplos de una reducción de empleos por el uso de la tecnología.