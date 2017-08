Así espera EU su primer eclipse solar total en 99 años

Luego de varios casos de falsos lentes de contrabando sin los niveles adecuados de protección, las autoridades han llamado a usar solo los marcados con la norma ISO-12312-2.



Quienes prefieran no observar directamente el Sol pueden fabricar proyectores de papel o cartón que permitan ver una imagen trazada del eclipse a través de ellos.



Otros intentarán capturar la experiencia sensorial provocada por el eclipse. El proyecto Eclipse Soundscapes anima a científicos y ciudadanos comunes a registrar los sonidos ambientales, antes, durante y después del fenómeno, con el objetivo de permitir a los ciegos o aquellos con problemas visuales "escuchar y sentir las cualidades físicas del eclipse".



Para quienes estén fuera de la trayectoria, la Nasa prevé una transmisión en directo durante toda la jornada en su sitio nasa.gov, que además será desplegada en una de las pantallas de la famosa plaza de Times Square, en Nueva York.



Se espera que entre 1.85 millones y 7.4 millones de personas viajen a la zona del eclipse total, generando temores de embotellamientos y accidentes, según el sitio Great American Eclipse.



Los precios no han esperado para remontar los cielos. Modestos moteles al borde de la autopista en Casper, Wyoming (oeste) -uno de los mejores puntos de observación-, ofrecían el jueves una de sus últimas habitaciones a más de 2 mil100 dólares la noche.



Pero hay un grupo que espera especialmente con ganas el eclipse: los científicos, que podrán estudiar más fácilmente la región exterior del Sol, conocida como la corona.



A sus 85 años y con 26 eclipses observados a cuestas, Donald Liebenberg, científico de la universidad de Clemson en Carolina del Sur, no para de maravillarse.



"Cuando veo los primeros indicios del eclipse total, me impresiona sentir la caída de la temperatura, ver que el cielo se oscurece y los pájaros retornan a sus nidos", dijo a la AFP, antes de añadir, con admiración, que "incluso los babilonios eran capaces de predecir cuándo y dónde un eclipse ocurriría".