Así es el 'carro verde' que el Papa usa en Chile

El Papa Francisco lleva pocos días en Chile y ya está dando de qué hablar no sólo por los discursos que ha pronunciado, también por el auto en el que viaja, ya que éste es amigable con el medio ambiente.



Esta es la primera vez que el obispo de Roma se transporta en un automóvil híbrido durante una visita protocolar.



Pero él, no es el único, los organizadores de la visita llegaron a un acuerdo con la marca automotriz surcoreana, Hyundai, para usar 127 vehículos durante la visita oficial y apostólica del Papa que inició desde este lunes y durará hasta el próximo jueves.



De esos, tres serán usados por el pontífice durante sus desplazamientos en Santiago, la sureña Temuco y la norteña Iquique.

Francisco usa un modelo Ioniq HEV que no tienen ninguna modificación especial.



Este auto en específico posee dos motores, uno para gasolina de alta eficiencia y otro eléctrico, que es alimentado por una batería de polímero de ión-litio, por lo que sólo genera 79 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido.



De acuerdo con la página de la automotriz surcoreana, cuando se combinan los dos motores se maximiza la aceleración y se reduce al mínimo el consumo de combustible.

Cuando se acelera, el auto elige automáticamente si ocupa el motor de gasolina o el eléctrico, considerando cuál es el más eficiente para cada situación.



Mientras que la batería se carga con la energía cinética que genera el propio auto al andar.

El modelo cuenta con una carrocería aerodinámica que le permite alcanzar un alto rendimiento, así como una transmisión de doble embrague y seis velocidades, que le permite cambiar rápido las marchas.



Aunque está fabricado con acero de alta resistencia, también tiene aluminio ligero por lo que es ágil y sólido al mismo tiempo.

No sabemos si el Papa ocupe tanta tecnología, pero en su interior, este auto tiene un cargador inalámbrico para el smartphone y conexión a internet, así como las herramientas de conectividad especiales para autos: Apple CarPlay, Android Auto y Live Services.

Tras la visita del Papa, el Grupo Gildemeister, que representa a la firma surcoreana en Chile, pondrá a la venta todos los vehículos, excepto los papales, los cuales se quedarían en poder de la empresa para su posterior exhibición.