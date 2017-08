Así es como Facebook quiere ser aliado de los periodistas y medios

Facebook es un vínculo directo entre lectores de noticias y medios de comunicación. Consciente de dicha responsabilidad, Mark Zuckerberg anunció que luego de diversas pláticas y negociaciones con representantes de los medios en EU lanzará la plataforma ‘Facebook Journalism Project’.



La intención del proyecto, según Zuckerberg, es trabajar de la mano con medios de comunicación y crear herramientas, como fueron los ‘Artículos instantáneos’, para la propagación de los contenidos e incrementar el número de suscriptores.



“Como parte de esto, probaremos nuevas formas para ayudar a las organizaciones a incrementar su número de suscripciones. Si una persona se suscribe a un medio luego de ver sus historias en anuncios de Facebook, el dinero irá directamente a los editores que trabajaron fuerte en informar y Facebook no tomará nada”, indicó Zuckerberg mediante una carta publicada en su página oficial.



Indicó también que esta semana la red social lanzará una actualización para que los lectores vean de donde proviene la información que leen dentro de las búsquedas. “Ahora cuando la gente busque un artículo o mire lo que es tendencia, también verán los logos de los medios que generaron esa información”, indicó.



Otra de las actualizaciones en la plataforma, dentro de EU, ha sido la introducción de noticias relacionadas antes de leer la publicación. Anteriormente, dichas noticias similares aparecían posterior a la lectura del artículo seleccionado.

Actualmente el ‘Facebook Jorunalism Project’ iniciará colaborando con medios estadounidenses con la intención de expandirse a Europa en el corto plazo.



“Tenemos la responsabilidad de crear una comunidad informada y ayudar al común entendimiento. No podemos hacerlo sin periodistas, pero también sabemos que las nuevas tecnologías pueden apoyar más a los editores a financiar ese periodismo del que dependemos”, dicta la carta publicada por Zuckerberg.



1 GOOGLE NO SE QUIERE QUEDAR ATRÁS

Google informó que también está desarrollando nuevas herramientas diseñadas para aumentar las suscripciones de las editoriales de noticias.



La media de Google tiene tres frentes. El primero es una renovación de su función, llamada "primer clic gratis", que permite a los lectores acceder a artículos de publicaciones de suscripción a través de búsquedas. Google también está explorando herramientas de editoriales para pagos en línea y apuntando a potenciales suscriptores.



Inicialmente, Google está probando las herramientas con New York Times Co. y el Financial Times. Pero Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google, dijo que el gigante de las búsquedas está hablando con decenas de otros medios conforme estas compañías hacen la transición a modelos de suscripción en línea.