Así es como Airbnb sale a conquistar a los millennials en China

Airbnb está demostrando algo de amor por China.



El gigante estadounidense de las viviendas compartidas está adoptando el nombre 'Aibiying' en China, que se traduce como "se dan la bienvenida unos a otros con amor", en tanto duplica la inversión en el país y triplica su fuerza de trabajo local para atender a la población de viajeros más grande del mundo.



La empresa emergente se propone expandir su actividad comercial en China después de incrementar más del doble los anuncios en el país hasta unos 80 mil en 2016, dijo el máximo responsable, Brian Chesky.



Este año, planea ofrecer a los clientes en Shanghái su incipiente servicio Airbnb Viajes --un menú de opciones que pueden incluir entradas a conciertos y reservas en restaurantes.



Comenzará a comercializar 'Experiencias', una prestación que desde este miércoles permitirá a los visitantes de la ciudad oriental de China reservar excursiones dirigidas por lugareños, que incluyen conocer los bastidores de una ópera folclórica tradicional y descubrir las figuras de masa.



"Hay toda una nueva generación de viajeros chinos que quieren ver el mundo de una manera diferente", dijo Chesky en una rueda de prensa en Shanghái.

Esperamos que 'Aibiying' y nuestro producto 'Viajes' los anime a querer viajar de una manera que abre las puertas a nuevas personas, comunidades y barrios en todo el mundo

Airbnb, cuya valoración más reciente es de 30 mil millones de dólares, está acelerando su ofensiva en Asia ahora que por primera vez acaba de ser rentable, según personas allegadas a la empresa. Desde su inicio en 2008, la compañía ha recaudado más de 3 mil millones de dólares para perseguir su objetivo de convertirse en una empresa de viajes con servicio completo y expandir su negocio en el mundo entero.



Airbnb está establecida en mercados asiáticos como Japón, pero en China los avances han sido más lentos. Dos rivales locales dominan el país transcurridos casi dos años desde que Chesky dijo a Bloomberg News que pensaba “muy seriamente” ingresar en China.



Pero es un mercado de 300 millones de millennials que comienzan a explorar los viajes en solitario que el cofundador Joe Gebbia ha descrito como "espectacular". Este miércoles, Chesky dijo que el total de clientes de Airbnb creció 146 por ciento en 2016.



"No quieren autobuses turísticos. No quieren paquetes turísticos. No quieren zonas turísticas. Quieren, en cambio, experiencias locales", dijo Gebbia en una entrevista la semana pasada.

Pensar en esta ola de millennials chinos que están comenzando a ganar ingresos en este momento no podría ser más emocionante

Airbnb se ha tomado su tiempo para establecer relaciones con chinos influyentes --todavía no ha nombrado un máximo responsable local. Una asociación de 2014 con Alibaba Group facilitó a los usuarios chinos pagar los alquileres de Airbnb con Alipay, el equivalente local de PayPal.



Un vínculo con Tencent permitió que Airbnb se incorporara a WeChat, la aplicación de mensajería dominante en China. El año pasado, Airbnb se asoció con los gobiernos de cuatro ciudades importantes, incluyendo Shanghái y el centro tecnológico de Shenzhen, para promociones de turismo.



Conectarse con el gobierno podría ayudar a la empresa emergente a evitar enfrentamientos como los que han tenido lugar con funcionarios locales desde Nueva York y Barcelona hasta su propia ciudad natal de San Francisco.



