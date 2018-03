Apple quiere que tengas estos nuevos emojis en tu iPhone

Apple propuso 13 nuevos emojis en un lanzamiento para el Consorcio Unicode, el grupo que oficialmente certifica nuevos emojis para iPhones, Android y otros dispositivos.

Si los nuevos emojis son aceptados, se volverían oficiales en 2019 y estarían disponibles en iPhones y algunos smartphones con Android en el segundo semestre del año.

El móvil de esta propuesta es: la accesibilidad ya que Apple busca "representar mejor a las personas con discapacidades". Los nuevos emojis incluyen a un perro guía, prótesis, símbolos sobre capacidades auditivas, una silla de ruedas, una persona con bastón y más.

"La selección actual de emojis ofrece una amplia gama de representaciones de personas, actividades y objetos significativos para el público en general, pero muy pocos hablan de las experiencias de vida de las personas con discapacidades", escribió Apple .

"Agregar emojis emblemáticos a las experiencias de vida de los usuarios ayuda a fomentar una cultura diversa que incluye la discapacidad", sostiene la propuesta al Consorcio Unicode: el guardián de los nuevos emojis.

La gigante de la manzana detalló que "los emoji son un lenguaje universal y una herramienta poderosa para la comunicación, así como una forma de autoexpresión y pueden usarse no solo para representar la propia experiencia personal, sino también para mostrar apoyo a un ser querido".

"Esto no pretende ser una lista exhaustiva de todas las representaciones posibles de discapacidades, sino proporcionar un punto de partida inicial para una mayor representación de la diversidad dentro del universo emoji", continuó Apple.

Apple colaboró ​​con American Council of the Blind, la fundación Cerebral Palsy y la Association of the Deaf.

Con información de Business Insider y Time*