Apple planea combinar apps de iPhone, iPad y Mac 

El iPhone y el iPad de Apple introdujeron una forma novedosa de interactuar con las computadoras: a través de aplicaciones fáciles de usar, accesibles en la altamente selectiva App Store.



El mismo enfoque no ha funcionado tan bien en los equipos de escritorio y portátiles de Apple. La App Store para las Mac es un lugar fantasma de selección limitada y programas rara vez actualizados.



Ahora, Apple planea cambiar eso dando a las personas una forma de usar un solo conjunto de aplicaciones que funcionan igual de bien en toda su familia de dispositivos: iPhones, iPads y Macs.



Comenzando el próximo año, los desarrolladores de software podrán diseñar una única aplicación que funcione con una pantalla táctil o con mouse y trackpad dependiendo de si se está ejecutando en el sistema operativo iPhone o iPad o en el hardware de Mac, según fuentes al tanto.



Los desarrolladores actualmente deben diseñar dos aplicaciones diferentes: una para iOS, el sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple, y otra para macOS, el sistema que se ejecuta en las Mac.



Además, los clientes de Apple se han quejado durante mucho tiempo de que algunas aplicaciones de Mac no reciben mucha atención. Por ejemplo, mientras que la aplicación de Twitter para iPhone y iPad se actualiza regularmente con las últimas características de la red social, la versión de Mac no se ha actualizado recientemente y se considera generalmente deficiente.



Con una sola aplicación para todas las máquinas, los usuarios de Mac, iPad y iPhone obtendrán nuevas funciones y actualizaciones al mismo tiempo.



Apple planea comenzar a implementar el cambio como parte de las principales actualizaciones de iOS y macOS del próximo otoño, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto es interno.



El proyecto secreto, cuyo nombre clave es "Marzipan", es una de las adiciones más importantes para el mapa de ruta del software de Apple del próximo año.



Teóricamente, el plan podría anunciarse a mediados de año durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía si el cronograma de lanzamiento para finales de 2018 se mantiene sobre ruedas. Los planes de Apple siguen siendo fluidos, dijeron las personas, por lo que la implementación podría cambiar o el proyecto podría ser cancelado.



Una portavoz de Apple declinó comentar.



Apple no sería el primero en acercar las aplicaciones móviles y de escritorio. Antes de suspender el software de Windows para teléfonos inteligentes, Microsoft impulsó una tecnología llamada Universal Windows Platform que permite a los desarrolladores crear aplicaciones únicas que se ejecutarán en todos sus dispositivos: tabletas, teléfonos y computadoras integrales.



Del mismo modo, Google ha llevado la tienda Play de aplicaciones móviles a algunas computadoras portátiles con su sistema operativo Chrome, permitiendo que los usuarios de computadoras ejecuten aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas como Instagram y Snapchat.



No está claro si Apple planea fusionar las tiendas de aplicaciones para Mac e iOS, pero cabe notar que la versión de la tienda para iPhones e iPads fue rediseñada este año, mientras que la versión para Mac no se ha actualizado desde 2014.