Apple Music estrenará adaptación de "Carpool Karaoke" el 8 de agosto

El servicio de reproducción de música en línea Apple Music lanzará su adaptación de la serie "Carpool Karaoke", del comediante James Corden, a partir del 8 de agosto, dijo el martes la compañía en su sitio en Internet.



La firma tecnológica había anunciado previamente que "Carpool Karaoke: The Series" sería lanzado en abril como parte de los esfuerzos de Apple Music por brindar videos originales dentro de los servicios de reproducción en línea por 9.99 dólares al mes. Apple luego aplazó el estreno sin dar explicaciones, informó Reuters.



Los nuevos episodios de la serie estarán disponibles los martes en Apple Music, dijo la empresa. "Carpool Karaoke" será siendo un segmento recurrente del programa "The Late Late Show with James Corden", que es transmitido por CBS Corp.