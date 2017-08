Apple lanzará smartwatch con conexión directa a la red celular

Apple Inc planea lanzar más adelante este año una versión de su reloj inteligente que puede conectarse directamente a las redes celulares, informó el viernes Bloomberg, citando a gente con conocimiento del tema.



Algunos de los nuevos modelos del Apple Watch estarán equipados con procesadores LTE y podrán realizar muchas tareas sin la necesidad de que haya un teléfono iPhone cerca, según el reporte de Bloomberg.



Actualmente, el Apple Watch necesita estar conectado a un iPhone para enviar mensajes, recibir direcciones de mapas y reproducir música en línea.



Intel Corp será el proveedor de los módems LTE para el nuevo reloj, informó Bloomberg.



El fabricante del iPhone ya está en negociaciones con operadores telefónicos en Estados Unidos y Europa para ofrecer la versión celular del Apple Watch, sostuvo la agencia.



Por ejemplo, un usuario podrá descargar canciones nuevas y utilizar aplicaciones y dejar su teléfono inteligente en casa.



Intel suministrará los módems LTE para el nuevo reloj, según otra persona familiarizada con la situación. Este es un gran triunfo para el fabricante de chips, que trató durante años que sus componentes estén en más dispositivos móviles de Apple.



Qualcomm ha sido el principal proveedor de módems para iPhones y otros dispositivos móviles de la empresa, pero las dos compañías están envueltas en una amarga disputa legal. Apple añadió a Intel como proveedor de módem para algunos iPhones el año pasado.



Las empresas de telecomunicaciones que soportan el LTE Apple Watch, al menos en el lanzamiento, podrían ser un grupo limitado dentro de las que tienen el iPhone, dijo una de las personas. Sin embargo, AT&T, Verizon Communications y T-Mobile en EU planean vender el dispositivo, de acuerdo con otras personas familiarizadas con el asunto. El nuevo dispositivo podría retrasarse más allá de 2017.



Intel declinó referirse al reporte, mientras que Apple no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.



Si bien Apple Watch sigue representando una pequeña parte de los ingresos totales de Apple, el CEO, Tim Cook, dijo a principios de esta semana que es el smartwatch más vendido "por un margen muy amplio".



Las ventas del dispositivo crecieron más del 50 por ciento en el tercer trimestre, agregó Cook. Apple no tiene cifras de ventas desglosadas para el Watch como lo hace para iPhones, iPads y Macs.



Lograr que el Apple Watch sea un dispositivo más independiente puede aumentar las ventas del producto. "Sería un cambio de juego", dijo Gene Munster, cofundador de Loup Ventures y analista de Apple desde hace mucho tiempo.



"Si pudieran entregar una experiencia que no esté atada a un iPhone, podría dar inicio a una nueva dirección para el negocio". Sin embargo, le preocupa la vida de la batería en un dispositivo de este tipo.



El año pasado, Apple dio un paso en la fabricación de Apple Watch como un dispositivo más independiente mediante la venta de algunos nuevos modelos con chip GPS.



Esto permite que el dispositivo siga con precisión la distancia recorrida por los usuarios cuando dejan sus iPhones para correr o salir a caminar.



La compañía planeó lanzar un modelo con LTE el año pasado, pero optó por posponerlo debido a problemas con la duración de la batería, informó Bloomberg News en ese momento.



Con información de Bloomberg y Reuters.*