Apple ha colaborado con el RU en investigación sobre ataques: Tim Cook

Apple ha colaborado con autoridades del Reino Unido con información que se requiere dentro de las investigaciones por los atentados recientes.



Sin especificar qué tipo de información o de qué manera ha cooperado la compañía con sede en Cupertino, el CEO de Apple Tim Cook, dijo a Bloomberg este lunes que buscan apoyar de la manera más pronta posible con la información que se requiera.



“Hemos cooperado con autoridades del Reino Unido no sólo en la ejecución de temas de ley sino en temas como los ataques recientes”, dijo a Bloomberg TV. “No puedo decir a detalle en que. Pero en algunos casos en los que nosotros tenemos información y ellos la requieren para los procesos legales, nosotros se lo entregamos lo más pronto posible”.



Un tercer ataque en el Reino Unido en menos de tres meses ha puesto mucha presión en las empresas tecnológicas para poner a disposición de las autoridades sus productos y servicios con la intención de ayudar en las investigaciones sobre grupos extremistas. Los estándares de privacidad y encriptación de mensajes de Apple son altos y han sido criticados por autoridades de diversos países.



“No significa que no querramos compartir la información, La Metadata existe y es muy importante para generar un perfil, la realidad es que los ciberataques son peligrosos para la seguridad de los gobiernos y las personas”, dijo Cook.



El jefe ejecutivo de la tecnológica indicó, tras la presentación de las mejoras en el sistema operativo de Apple y del dispositivo Homepod, que no está de acuerdo con la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París.



“Él no decidió lo que yo quería que él decidiera, su decisión fue errónea. No beneficia a los intereses reales de Estados Unidos su decisión”, agregó.