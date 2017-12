Apple desarrolla un lector para los latidos de tu corazón

Apple desarrolla una función avanzada de monitoreo del corazón para futuras versiones de su reloj inteligente, como parte de un impulso más amplio para convertir lo que una vez fue un accesorio de moda en un dispositivo médico serio, según personas familiarizadas con el plan.



Una versión que se está probando actualmente requiere que los usuarios apreten el marco del Apple Watch con dos dedos de la mano que no usa el dispositivo, dijo una de las personas. A continuación, pasa una corriente imperceptible por el pecho para rastrear las señales eléctricas en el corazón y detectar cualquier anomalía.



Estas pruebas médicas, conocidas como electrocardiogramas (ECG), son comunes en consultorios, hospitales y ambulancias. Pero solo monitorean la actividad del corazón por periodos cortos, lo que limita su capacidad de detectar anomalías potenciales. También hay versiones portátiles, pero generalmente funcionan durante unos días como máximo.



El reloj actual de Apple tiene un monitor de frecuencia cardiaca más básico, pero la firma está tratando de utilizar sensores avanzados para predecir afecciones futuras, en lugar de simplemente recopilar datos históricos sobre el cuerpo.



El proceso de desarrollo está en curso y Apple podría decidir no incluir la tecnología en próximos productos, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de planes privados. La portavoz de Apple, Amy Bessette, no quiso hacer ningún comentario.



“Puedo ver un papel para los ECG portátiles como un mecanismo para diagnosticar la arritmia como un complemento de lo que está disponible actualmente”, dijo Ethan Weiss, un cardiólogo de la Universidad de California en San Francisco.



Apple anunció una iniciativa de investigación sobre ritmos cardiacos irregulares en noviembre con Stanford Medicine, donde el jefe de proyectos especiales de salud de Apple, Michael O’Reilly, también se desempeña como profesor.



Los participantes descargan una app que utiliza el monitor de ritmo cardiaco existente del Apple Watch para identificar posibles anomalías. El sistema actual usa LED y sensores de luz en la parte inferior del reloj para rastrear los cambios en el flujo sanguíneo desde el corazón de bombeo. Si se hallan irregularidades, se ofrece al usuario una consulta en video gratuita con un médico del proveedor de telesalud de American Well Corp. Los datos de la investigación pueden ayudar a Apple a desarrollar herramientas basadas en la inteligencia artificial que puedan detectar anormalidades más fácilmente y respaldar el proyecto ECG.



Cuando fue lanzado en 2015, Apple Watch se comercializó como una pieza de moda. A medida que la segunda y la tercera generación salieron, el foco cambió a la salud y a estar en forma, y Apple agregó alertas sobre picos anormales en la frecuencia cardiaca. Si bien varios ejecutivos de Apple han destacado al sector de la atención de la salud como un objetivo para la innovación, es de particular interés para el director de operaciones, Jeff Williams.



Hay un tremendo potencial en dispositivos, computación en la nube, aprendizaje automático e inteligencia artificial para cambiar la forma en que se brinda la atención médica, dijo Williams durante una conferencia en octubre. “No podemos pensar en nada más importante que esto”.



El tamaño de la industria de la salud la hace atractiva para gigantes tecnológicos que buscan nuevos mercados. Se pronostica que el gasto en salud de EU aumentará de 3.5 billones de dólares en 2016 a 5.5 billones en 2025, según datos compilados por Bloomberg. La matriz de Google, Alphabet, tiene dos divisiones de atención médica, mientras que Amazon.com ha buscado por dos décadas cómo entrar a la industria farmacéutica.



“Los ECG son tan baratos de fabricar que tengo que creer que se volverán omnipresentes”, dijo Brandon Ballinger, cofundador de Cardiogram, que tiene una app que usa datos cardiacos de Apple Watch.



Los usuarios de Apple Watch ya pueden comprar un ECG fabricado por AliveCor integrado en la correa del reloj. El dispositivo de la startup y su algoritmo han recibido la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EU. Los ECG portátiles de la talla de Medtronic, que funcionan con teléfonos inteligentes, han estado disponibles por varios años.



 Con información de Mark Bergen, Michelle Cortez y Caroline Chen*