¡Alerta! Tu iPhone podría ser obsoleto

Si aún tienes un iPhone 4 o anteriores, cuidado, porque Apple dejó de darles mantenimiento por considerarlos obsoletos.



La firma con sede en Cupertino, California, informó a través de un comunicado que ofrecerá servicio de mantenimiento y refacciones para dispositivos hasta 5 años después de ser descontinuados, después serán considerados "Productos Obsoletos”.



En el caso de los dispositivos con antigüedad menor de 7 años y no mayor a 5, serán considerados como "Productos Vintage", pero el servicio se proporcionará solo en California y Turquía, únicas excepciones a nivel mundial.



"Las únicas excepciones serán aquellos dispositivos que fueron vendidos en Turquía, y en los Estados Unidos únicamente en California.

Los propietarios de los iPod y iPhone en el estado de California obtendrán servicio de tiendas Apple o poniéndose en contacto en la línea de ApplecARE AL 1-800-APL-CARE”, dicta el comunicado.



Mientras que para dichos territorios existirán excepciones, Apple suspendió todo tipo de servicio al hardware de los productos descontinuados con cinco años de antelación alrededor del mundo.

​

Algunos de los dispositivos obsoletos más representativos son las MacBook y MacBook Air adquiridas en 2010, así como las iMac de escritorio G5 y G5 ALS de 20 pulgadas.



El iPod shuffle, nano o touch también son considerados obsoletos por la firma californiana, sin importar cuándo fue que estos fueron adquiridos, por lo que en caso de algún desperfecto no habrá servicios en ninguna sucursal para componerlos.



En el mismo caso se encuentran el iPhone 3G, 3GS y 4, este último considerado Vintage en EU pero obsoleto en el resto del mundo de igual manera que el iPad y iPad 3G.



Para conocer la lista total de dispositivos a los que Apple no dará mantenimiento a partir de este año da clic aquí.