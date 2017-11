¡Cuidado! Si duermes poco, tu cerebro se convierte en caníbal

La continua falta de sueño lleva al cerebro a devorar de forma indiscriminada neuronas y conexiones sinápticas, de acuerdo con un estudio realizado por un equipo de neurocientíficos, liderado por la doctora Michele Bellesi de la Universidad Politécnica Marche de Italia.



De acuerdo con los resultados del estudio publicados en The Journal of Neuroscience,



Los científicos restringieron del sueño a un grupo de ratones y descubrieron que sus cerebros acentuaron la rápida pérdida de funciones neurológicas.



Las neuronas del cerebro se renuevan constantemente a través de dos tipos de células gliliales conocidas por ser el pegamento del sistema nervioso.



Las unidades microgliliales eliminan a las neuronas viejas y desgastadas, y los astrocitos reducen las conexiones sinápticas innecesarias para renovar y reestructurar la función neuronal.



Este proceso, conocido como fagocitosis -del griego phagein (‘devorar’)-, se produce cuando dormimos e impide el desarrollo de problemas neurológicos.



Por lo que ante la falta de sueño, el cerebro comenzará a ‘devorar’ sin ningún orden células y conexiones que quizá sí sean necesarias y que están relacionadas con enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas.



La investigación no se ha realizado en el cerebro humano, pero los científicos indican que el aumento de 50 por ciento en las muertes por Alzheimer desde 1999, junto con la falta de hábitos de sueño saludable, indican la necesidad de seguir estudiando la fagocitosis como causa de enfermedades degenerativas.