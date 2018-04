8 tips para vender en línea y 'no morir' en el intento

Si ha pasado por tu mente la idea de vender en línea, pero aún no te animas, deberías aprovechar a los clientes potenciales que ofrece internet, que según un informe de We Are Social y Hootsuite 2018, ya pasaron la marca de los 4 mil millones de usuarios a nivel global y están conectados, en promedio, 6 horas al día.

Ricardo Flores, director general de eCommerceMX -plataforma Mexicana especializada en comercio electrónico- y expositor en la Feria Internacional de la Piel y el Calzado (SAPICA), recomienda iniciar en un market place (Amazon, Mercado Libre o eBay), pues es una gran oportunidad para entrenarse en el área, sin embargo, tiene sus desventajas (compites contra miles de productos y no puedes conocer todo tu catálogo). Lo ideal es tener tu propia tienda.

Para iniciar en un market place sugiere plataformas como Shopify o Magentos, e incluso Facebook, pues dan todas las herramientas y evitan la lata de meterte en temas de programación -la parte en la que más sufren los emprendedores-.

El experto en e-commerce da ocho tips que debes tomar en cuenta antes de 'subirte' al e-commerce:

1 Decidir en qué tipo de plataforma quieres iniciar a vender en línea: ¿Market place (uso de plataforma) o tienda propia (una desarrollada desde cero)?

2 Analizar la operación: cómo será el surtido de los pedidos, gestión del inventario, actualización de la información, quién se hará cargo de la tienda.

3 Planear la atención al cliente: resolver dudas en tiempo real, ya sea en tu tienda o en redes sociales; además de contestar correos y teléfono.

4 Diseñar el 'look' de la página: cómo quieres que te vea el cliente desde el momento en que entra a la página (cómo le vas a hablar) hasta que le llega el producto (empaque).

5 Crear catálogos: cómo vas a presentar tus productos, de qué se tratan (foto y descripciones). ¡Ojo! La foto debe estar limpia y debes hablarle siempre en el mismo tono a los clientes, ser congruente y ordenado, cuidar la iluminación (una imagen limpia genera en el inconsciente del cliente confianza, y por consiguiente ventas) .

6 Desarrollar una campaña de marketing digital: utilizar herramientas como Facebook, Google o Instagram, dependiendo de lo que vendas y el objetivo comercial.

7 Generar una estrategia para la forma de pago: a través de qué plataformas harás el cobro o cómo lo harás, de preferencia, fíjate que acepten pagos en OXXO y alguna otra plataforma como Pay Pal (el chiste es brindar seguridad al cliente y que puedan pagar fácilmente).

8 Pensar en el envío: Algunas opciones pueden ser Estafeta o Fedex, pero también hay proveedores de servicio 'de última milla' -entregan en motos y es más express- o incluso puede ser en Uber.

Si tienes dudas sobre algún tipo de envío internacional, la forma más simple es ir con un distribuidor Fedex o DHL y preguntarle sobre las restricciones arancelarias y cómo puedes enviar tu paquete, o bien, a un agente aduanal.