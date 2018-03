6 recomendaciones si quieres crear una app para tu negocio

Para las empresas en la actualidad, migrar sus sitios web de una plataforma de escritorio a una versión móvil mediante una aplicación empieza a convertirse en una necesidad y existen algunos pasos a seguir si tienes la intención de llevar tu negocio al universo de los aplicativos disponibles en App Store o Play Store.

Paco Solsona, Regional & Accelerator Lead de Google Developers para Latinoamérica, dijo en entrevista para El Financiero que desarrollar una app móvil actualmente es sencillo e incluso puede no ser caro, dependiendo del giro de la empresa y de la experiencia de usuario que quieres ofrecer. Aquí sus recomendaciones.

IMPERDONABLE NO TENER UN BUEN SITIO WEB

Y con exitoso se refiere a un sitio no solo que derive en un incremento significativo en tus ventas sino que ofrezca una experiencia de usuario completa, con resultados probados y diversas funciones como notificaciones y alertas, por mencionar a algunas.

Con un sitio web sólido, según Solsona, no hay pretexto para no invertir en una aplicación ya que la inversión grande ya fue hecha, además de que no debes necesariamente partir desde cero en una nueva plataforma para celulares.

“Si un empresario ya tiene un sitio web ya hizo una gran inversión, y ese sitio podría ser su aplicación móvil, lo que es imperdonable es gastar en hacer un mal sitio web. Viene empujando muy fuerte el tema de aplicaciones web, lo que han adaptado muy bien los medios de comunicación y los sitios de e-commerce”, indicó. en el marco del Google Cloud Summit.

“Funcionan igual que una app nativa, es básicamente lo mismo, solo que acá utilizas ciertas tecnologías como Java Script y en la otra lenguajes nativos como un frame”, agregó.

LLEGA A TODAS LAS PLATAFORMAS

Poco te beneficiará tener una aplicación disponible solo para iOS o Android. Solsona recomienda contratar a empresas como Firebase, un partner de Google, que trabajan en el desarrollo integral de plataformas para ambos sistemas operativos y de desarrollo web en versión móvil, ya que para hacerlo por separado habría que contratar a tres empresas distintas y por ende triplicar el gasto.

“Hacer una buena app con buena experiencia de usuario en todas las plataformas complica un poco las cosas, pero no necesariamente lo hace caro, ahí es donde pueden entrar Google y otras empresas como Firebase, dedicadas a esta tecnología”, señaló.

FACILITA LA AUTENTICACIÓN

Es importante que le pidas a tu desarrollador que implemente un sistema de autenticación de usuarios sencilla. “Cuántas veces no has descargado una aplicación que te pide crear una cuenta, es significa escribir tus datos, generar otra contraseña que luego puedes olvidar”.

El desarrollador puede implementar un sistema de autenticación con cuentas de Facebook o Google para hacer más sencillo y ágil el registro, lo que impactará directamente en la experiencia de usuario y te puede generar lealtad.

APUESTA POR TU MVP

“Así tengas 10 mil productos en tu catálogo, inicia vendiendo tu MVP”, recomienda Solsona para iniciar la experiencia móvil.

Sonsona considera que lanzar una app con cinco o cuatro productos exitosos y de reputación consolidada en la empresa ayudará a generar y conseguir las primeras metas. Ya con un impulso derivado de esos productos, el desarrollador puede entonces dejar que la app consiga crecimientos orgánicos y empezar a invertir en otros aspectos, como Analytics, reforzar el área de sistemas derivado de la inclusión de la app o contratar a una empresa de desarrollo.

INVIERTE MEDIANTE METAS

No hagas una gran inversión si no tienes objetivos cumplidos. El especialista señala que se debe tener hitos muy claros, por ejemplo, tras la sprimeras 10 mil descargas, hacer una nueva inversión en cuestión de actualización, después ponerse como meta 100 mil, y así sucesivamente hasta ir generando nuevas versiones.

¿QUÉ PEDIRÍAS COMO USUARIO?

Finalmente Solsona considera que existe una falta de educación de los desarrolladores y empresas en no saber qué es lo que el usuario quiere, un principio que considera básico y lógico antes de emprender el camino.

“Es básico preguntarnos ‘¿qué queremos como usuarios?’ A esa experiencia de usuarios que te gusta, apúntale al desarrollar tu app”, indicó.