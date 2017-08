4k, 'la gran apuesta' de Apple para reinar en el streaming 

Apple planea dar a conocer un nuevo enfoque en la sala de estar con una actualización de Apple TV que ahora podría transmitir video con calidad 4K y resaltar contenido de televisión en vivo, como noticias y deportes, según fuentes al tanto.



La actualización de la caja decodificadora, que se revelará junto con el nuevo iPhone y los modelos de Apple Watch en un evento en septiembre, tendrá un procesador más rápido capaz de transmitir el contenido de 4K de mayor resolución, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los planes aún no son públicos.



La designación 4K es un estándar de calidad que muestra contenido en una resolución dos veces mejor que la de video de alta definición 1080P, lo que significa que la claridad es a menudo mejor para el espectador. Apple también está probando una versión actualizada de su aplicación de TV, que se lanzó por primera vez en 2016, la cual puede agregar programación de otras aplicaciones que ya ofrecen contenido en vivo.



Apple está tratando de revivir sus ambiciones de video con el nuevo producto. Hasta marzo, Apple TV tenía apenas 15 por ciento del mercado estadounidense de decodificadores de TV detrás de dispositivos de rivales como Roku, Amazon.com y Google, de Alphabet, según Parks Associates.



El director financiero de Apple, Luca Maestri, le dijo a Bloomberg News a principios de este año que las ventas de Apple TV habían disminuido interanualmente en el trimestre final de 2016. El fabricante del iPhone también ha quedado rezagado detrás de empresas como Amazon y Netflix en el desarrollo de programas seriados y otros contenidos de video.



Para ver videos de 4K, los usuarios tendrán que conectar el Apple TV actualizado a una pantalla capaz de mostrar las imágenes de mayor resolución. Muchos modelos de TV recientes de Sony, LG Electronics y Samsung Electronics ofrecen reproducción en 4K.



La nueva caja también podrá reproducir contenido optimizado para televisores capaces de mostrar video HDR (High Dynamic Range), que produce colores más precisos y una imagen más brillante. En febrero, Bloomberg News reportó que se había empezado a probar un modelo 4K de Apple TV. Una portavoz de Apple rehusó comentar.



Apple, la compañía más valiosa del mundo, dependen del iPhone por más de la mitad de sus ingresos anuales. Su negocio de servicios, que incluye la App Store y Apple Music, es su unidad de más rápido crecimiento y generó el 16 por ciento de las ventas de la compañía en el trimestre más reciente. Para poder reproducir contenidos de 4K y HDR, Apple necesitará acuerdos con productores de contenido que puedan proporcionar video en esos formatos.



El gigante tecnológico de Cupertino, California, ha iniciado conversaciones con estudios de cine sobre el suministro de versiones 4K de películas a través de iTunes, según personas al tanto de las conversaciones.



La compañía también ha discutido sus ambiciones de video 4K con compañías de contenido que ya tienen aplicaciones en Apple TV, dijo otra persona. Las aplicaciones de video populares en el Apple TV que soportan 4K en otras plataformas incluyen Vevo y Netflix.