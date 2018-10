4 consejos para que inicies tu canal de YouTube antes de pensar en dinero

1. -Sé auténtico

La duración de tu video o el lugar donde grabes no es importante. Simplemente tienes que comenzar a crear contenido tal como eres, con una cámara profesional o con un celular.

“La manera para tener éxito depende de quién es tu audiencia y qué historia estás tratando de contar. Lo que usualmente le digo a las personas es que lo primero que debes hacer es ser auténtico: así que no te preocupes mucho si tu video dura 5 o 7 minutos; no te preocupes si estás sentado solamente hablando desde tu cuarto o si estás afuera en una puesta de sol. Sólo sé auténtico y cuenta tu historia. Mientras tú hagas eso, encontrarás una audiencia y después, cuando empiezas a crecer, sabrás lo que tu audiencia desea”, dijo Merryman en entrevista con El Financiero.

2.- Comete errores... y no los quites del video

En los materiales que grabes, los bloopers son un valor agregado para tus videos. ¿Por qué?

“Debes estar dispuesto a mostrar vulnerabilidad. Todos deseamos pasar sin ningún defecto, pero lo que realmente hace que las personas te amen son los defectos. En vez de publicar los bloopers en otro video como mucha gente hace, él (un youtuber de Londres) los dejaba dentro de su video. Una persona que se caía de su patineta y la gente riéndose fue dejado en el video, y eso fue un gran momento, lo cual generó proximidad y se volvió más creíble”, añadió Merryman.

Estos dos requisitos son normas de la plataforma y deben cumplirse forzosamente. Kelly Merryman, vicepresidenta de Content Partnership de YouTube, te da algunos consejos para que inicies tu canal de forma correcta antes de que pienses en dinero.

3.- No descuides a tu audiencia

Uno de los consejos más importantes es que no abandones tus redes sociales. Mantén una comunicación constante con tus espectadores, pues eso alimentara la conexión con ellos y cada vez más gente te verá.

“Creo que debes de conectar con tu audiencia a través de publicaciones, comentarios, compartir otros post. La comunicación en dos vías es muy importante”, comentó la directiva de YouTube.

4.- La felicidad no lo es todo

Otro consejo para los creadores de contenidos: mostrar tu empatía y afecto hacia los demás. A veces compartimos fotos y en todas lucimos bien, pero esto no lo es todo al momento de hacer videos.

“A veces compartimos fotos y en todas lucimos bien. Hablo con mi mamá y ella dice ‘Tu vida debe ser estupenda’, pero no he dormido en tres días. Pero las fotos que comparto con mi familia no me muestran a las 3 de la madrugada sin maquillaje y totalmente cansada. Como creador de YouTube, creo que debes tener cuidado en no mostrar los lados más positivos y felices porque no es tan creíble para las personas”, finalizó Merryman.