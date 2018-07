Las Vegas: destino culinario sólo para los más audaces

Dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas; sin embargo, desde hace 12 años, la escena culinaria ha tomado la ciudad para hacer eco mundial de la calidad gastronómica de este epicentro del juego y la diversión, ubicado en el estado de Nevada, Estados Unidos.

En gran medida es gracias al Vegas Uncork’d (Vegas Descorchado), festival organizado por la prestigiosa revista gastronómica Bon Appétit, que “la ciudad que nunca duerme” se ha posicionado como una de las grandes organizadoras de un festival de cocina a nivel internacional, ya que reúne a los mejores talentos locales, pero también convoca, en cada edición, a los mejores cocineros de todo el mundo.

Es tal la importancia de este festival que al acercarse el mes de mayo –cuando se celebra por espacio de cuatro días- las grandes cadenas hoteleras aprovechan para presentar los nuevos restaurantes que conviven con la oferta de entretenimiento y casinos en todas las zonas de la ciudad, la cual, además, vive un boom inmobiliario notable.

Así, las novedades gastronómicas para 2018 en Las Vegas son muchas y muy variadas. En entrevista exclusiva con Sibarita, El Financiero, el mundialmente reconocido chef Gordon Ramsay aseguró que más que un destino de entretenimiento, Las Vegas es hoy un lugar al que mucha gente está llegando a vivir y que cada vez son más las familias que deciden organizar sus vacaciones en la ciudad, por tal motivo es que la oferta de restaurantes es más grande y más variada.

“Hoy en Las Vegas el entretenimiento está muy ligado al concepto calidad de vida, por eso no nos ha de extrañar que a los casinos le hayan seguido muchos otros desarrollos de entretenimiento y de bienestar, como los spas de lujo; las plazas gastronómicas, donde los restaurantes temáticos con cocinas de todo el mundo presentan un nuevo reto para cocineros de todas las latitudes, quienes están apostando por la globalización del entretenimiento y quienes están plantado bandera en Las Vegas”, asegura Ramsay, quien hace un par de meses inauguró -en el emblemático hotel y casino Caesars Palace- el restaurante Hell’s Kitchen, inspirado en el plató de televisión donde filma el popular programa del mismo nombre y donde entrena a cocineros en la difícil tarea de la cocina de alta escuela.

El espacio conjuga los elementos decorativos del popular programa de televisión con la rigurosidad de un restaurante de alta escuela; tengo que decir que el servicio es impecable y la cocina es, a toda prueba, una de las mejores de Las Vegas Strip –avenida principal de la ciudad- recomiendo el emblemático Beef Wellington, con puré de papa y vegetales glaseados. Otro imperdible de la carta de Ramsay es el Sticky Toffee Pudding, un clásico inglés que se hace con un dulce cremoso con caramelo en almíbar y mantequilla, sencillamente maravilloso (consulta las fotos de este viaje en el Instagram @cmexicana).

Otra de las novedades de la ciudad es el renovado hotel The Park Vegas, en lo que antes era el Hotel Monte Carlo; el extraordinario diseño del lugar recuerda el estilo early american y lo ubica en una paleta de colores entre los años cincuenta y setenta, con lo que buscan regresar el glamour de la época de oro de Las Vegas, donde los bares y los cocteles eran el centro medular del entretenimiento. No te pierdas al interior del hotel las barras adyacentes al casino central, pues han recreado el estilo art decó en lámparas y mobiliario. Destacan las imponentes barras de bronce, mármol y alabastro, las cuales cuentan con la más avanzada tecnología; además de tomar un clásico coctel, puedes jugar en las pantallas que ofrecen a los croupier (tallador o repartidor de casino) virtuales, toda un sensación en Las Vegas.

Renovados están dos emblemáticos restaurantes orientales de la ciudad, el del chef Masaharu Morimoto: Morimoto, ubicado al interior del hotel MGM Grand, donde han dispuesto un par de mesas-taller en las que es posible organizar una clase de cocina. El otro es el restaurante Nobu, del célebre chef Nobu Matsuhisa, quien, además, ha inaugurado el súper exclusivo Hotel Nobu, al interior del Caesars Palace, un hotel de inspiración nipona, con lo que el chef continúa su expansión como empresario hotelero, después de otras propiedades de la cadena ubicadas en Miami, Manila, Malibú, Londres, Ibiza, Palo Alto, Riyadh, Marbella, Los Cabos, Chicago, Toronto, y próximamente en Barcelona, Bahréin, Atlanta y Sao Paulo.

En la cocina italiana les recomiendo que se den una vuelta por el restaurante Lavo, del Hotel The Palazzo, donde hacen unas extraordinarias albóndigas de Wagyu imperial con crema de queso Ricotta. También no dejen de lado el restaurante Buddy Ristorante, del Star Chef Buddy Valastro (conductor del programa de televisión El Reto de Buddy), quien ha sorprendido a propios y extraños con la oferta culinaria de su lugar, ubicado en The Canal Shops, un centro comercial ubicado en el camino interior entre los hoteles The Venetian y The Palazzo, ya que a partir de las recetas de su familia de origen italiano logra uno de los mejores restaurantes italianos de la ciudad; les recomiendo la Papa arrugada y reventada al grill con rib eye y romesco.

Para cerrar con broche de oro les recomiendo el brunch de Bouchon Bakery, del célebre chef Thomas Keller, uno de los grandes cocineros de EU, quien abrió esta segunda locación de su original Bouchon Bakery de Napa Valley, California en el hotel The Venetian, sin duda es la mejor opción de cocina francesa-americana en Las Vegas. No se pierdan la selección de bollería fresca y los demenciales postres.

Claro está que si lo que quieres es hacer un recorrido por la pecaminosa comida rápida de Las Vegas te reto a que hagas una cata de hamburguesas y que decidas cuál te gusta más entre estas dos: In-N-Out y Shake Shack, ambas son extraordinarias y han reconvertido la idea de la hamburguesa como un alimento al que no se le presta atención en cuanto a ingredientes.

Mayo es el mejor mes para visitar Las Vegas, si lo que quieres es comer bien y conocer a las grandes figuras de la cocina mundial; prepara tu visita al Vegas Uncork’d Festival by Bon Appétit 2019.