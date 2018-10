Temposatis suma dos nuevas marcas a su portafolio

En un evento exclusivo en el Hotel Rodavento de Valle de Bravo, el grupo de distribución Temposatis presentó en México las novedades más destacadas de su portafolio de marcas, conformado por Girard-Perregaux, Corum, Baume & Mercier, Frédérique Constant y sus dos más recientes adiciones, Jacob & Co. y Ulysse Nardin.

Iñaki Paz, director de marketing del grupo, fue el encargado de dar la bienvenida a los distintos medios que se congregaron en el lugar, para después introducir a Cédric Doffey, director general de Temposatis, responsable de revelar que, a partir del próximo 1 de enero de 2019, Ulysse Nardin se sumará a su oferta de alta relojería.

El directivo aprovechó para destacar los 150 años de tradición de esta manufactura, líder en el desarrollo y utilización del silicio y el caucho. La promesa de novedades como un Diver 44 mm, una edición limitada 'Great White' (en alusión al tiburón blanco) y el nuevo autómata 'Gengis Khan', precedieron al anuncio de colaboración de la marca con una organización mexicana de conservación del tiburón, cuyo nombre aún no puede anunciarse de manera oficial.

Los últimos lanzamientos de Jacob & Co. -otra de las firmas que se suman al grupo de distribución-, fueron presentados por Carlos Rojas, gerente de la marca, quien después de un breve recorrido por la historia de la firma fundada por Jacob Arabo, introdujo a los presentes en el universo de piezas como el Astronomia Maestro (un modelo con tourbillon de tres ejes y esfera giratoria); el repetidor de minutos con doble tourbillon, el Twin Turbo Furious; el reloj musical The Godfather Opera que reproduce el tema de la película de Francis Ford Coppola, además de los modelos predilectos de astros del deporte como el Epic X Chrono y The Billionaire.

Otra de las primicias de esa tarde fue la pieza Golden Bridge de Corum adornada con arte huichol, creada en colaboración con Menchaca Estudio y presentada durante el evento por Nelly Robinson, brand manager de Corum. Los tres modelos de este trabajo conjunto, en oro blanco y rosa, también formarán parte de las novedades de la marca para la próxima edición del Salón Internacional de Alta Relojería, del 16 al 18 de octubre en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.

Con dos nuevos modelos de su emblemática colección Laureato, el Flying Tourbillon y el Skeleton Ceramic, además de una edición de verano, Girard-Perregaux -de la mano de su brand manager, Enrique Bloch- dejó en claro la versatilidad de esta colección nacida en la década de los 70. Otro lanzamiento importante para la marca, próximo a revelarse durante el SIAR, es la reedición de la pieza utilizada por Porfirio Díaz y un verdadero clásico en la historia de Girard-Perregaux, La Esmeralda À Secret.

En lo que corresponde a Baume & Mercier, la firma sorprendió con la presentación del innovador Calibre Baumatic, distinguido por una reserva de marcha de 120 horas (5 días), una gran resistencia a los campos magnéticos y la mejorada durabilidad que le otorgan nuevos lubricantes en su mecanismo.

Además del modelo Baumatic, Alejandro Seriña, gerente de la marca en México, presentó las nuevas ediciones especiales Clifton Club Indian Motorcycle. Un homenaje a leyendas del motociclismo como Burt Munro y las motos Indian Scout y Chief, con ediciones de 1967 y 1901 ejemplares, respectivamente.

Por su parte, Frédérique Constant detalló a los asistentes las numerosas funciones de su nuevo modelo Hybrid Manufacture, la pieza que combina la tradición relojera con tecnología de un smartwatch: un cronógrafo conectado al smartphone para monitorear la actividad del usuario y el funcionamiento interno del reloj en su parte mecánica. Adicionalmente, la marca presentó el Calendario Perpetuo Tourbillon, lanzado para celebrar los 30 años de historia de Frédérique Constant.

Conoce más del mundo de la alta relojería en: www.watchtimemexico.com.mx.