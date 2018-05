Los relojes ganadores de los Red Dot Design Awards 2018 son...

Desde 1955, el Red Dot Award: Product Design es el galardón internacional encargado de reconocer -como su nombre lo dicta- los mejores diseños de producto a escala internacional. Esta edición en particular sobresalió por una mayor participación, con un total de 59 países que sometieron alrededor de 6 mil 300 productos.

Este 2018, el Red Dot premió 15 relojes, donde además dos de ellos recibieron el prestigioso reconocimiento Red Dot: Best of the Best. Esta mención especial se otorga a los relojes que han recibido el voto de todos los miembros del jurado, compuesto por el director editorial de Chronos y colaborador de Watchtime US, Rüdiger Bucher; el experto en relojería, autor y también colaborador de Watchtime, Gisberth L. Brunner, y el estratega de diseño británico Michael Thomson.

Bulgari y TAG Heuer fueron las dos manufacturas que recibieron el Red Dot: Best of the Best, con los modelos Octo Finissimo Automatic y el Luxury Kit del TAG Heuer Connected Modular 45, respectivamente. Al respecto del reloj conectado de TAG Heuer, el jurado del Red Dot Award destacó las características que lo hicieron merecedor de este reconocimiento: su modularidad (partes del reloj como la caja, las asas, la correa y el broche se pueden intercambiar), además de la opción de reemplazar el reloj inteligente por un módulo de cronógrafo mecánico automático.

En cuanto al Octo Finissimo Automatic, hablamos de la pieza de Bulgari con más récords mundiales conquistados, específicamente por tratarse del mecanismo automático más delgado de la industria, el Calibre BVL 138, con sólo 2.23 milímetros de espesor y 5.15 mm en total con la caja. Otro elemento distintivo en el diseño de este Octo Finissimo, es la caja compuesta de titanio “sandblasted” (“chorro de arena”), una técnica que le añade una textura muy especial, un color mucho más profundo y un elegante acabado mate.

Las 13 piezas de relojería restantes que recibieron el Red Dot Award fueron:

Rado True Phospho. El reloj True 'intervenido' por el talento del estudio de diseño suizo Big-Game, creado en cerámica de alta tecnología color negro mate, de líneas minimalistas y 40 milímetros de diámetro en sus dimensiones. La esfera, de latón con perforaciones, reinventa el tradicional esqueletizado de la relojería y crea índices luminiscentes mediante el rellenado con SuperLumiNova. Cuenta con un movimiento automático y reserva de marcha de 80 horas.

Junghans Max Bill Automatic. El tributo de Junghans a uno de los diseñadores más renombrados del último siglo, Max Bill, es también un reloj de mecanismo automático con reserva de marcha de 38 horas en caja de acero inoxidable.

Zenith Defy Lab. El Zenith que, con un nuevo oscilador, reinventa el principio de equilibrio y capilaridad de Christiaan Huygens presentado en 1675. Con una precisión incomparable, el Defy Lab presenta una caja hecha de Aeronith, el material compuesto de aluminio más ligero del mundo. Su movimiento mecánico de carga automática ofrece una reserva de marcha de 60 horas.

HYT H0 Black. La mecánica fluida de HYT, en esta pieza de color verde, resguardada por una caja de acero con recubrimiento DLC (Diamond Like Carbon), hermeticidad de hasta 30 metros de profundidad e indicador de reserva de marcha.

Maurice Lacroix Masterpiece Gravity. En caja de antracita Powerlite o acero inoxidable, este modelo lanzado por primera vez en 2014 se renueva con una esfera que muestra las horas y minutos en un disco centrado a las 2, un pequeño segundero a las 4 y el regulador entre las horas 6 y 8. Está empoderado por un movimiento automático con espiral de silicio, con reserva de marcha de 50 horas.

Meistersinger Salthora Meta X. La firma alemana conocida por la lectura del tiempo con una sola aguja, ofrece en este modelo su módulo de “hora saltante” y un movimiento automático con reserva de marcha de 38 horas.

Moritz Grossmann Atum Enamel. Un homenaje al arte del esmaltado, en caja de oro rosa o blanco, con movimiento mecánico de carga manual y reserva de marcha de 42 horas.

Moritz Grossmann Benu Tourbillon. Otro más de la firma de Glashütte, caracterizado por un tourbillon volante de tres minutos, caja de oro blanco y movimiento mecánico de carga manual con reserva de marcha de 72 horas.

Acustica. Un reloj creado por la Swiss Central Union for the Blind (Unión Central Suiza para Ciegos), caracterizado por anunciar con una voz programada el día, la fecha y la hora con sólo tocar un botón.

Bólido. Un swiss made hecho de acero inoxidable de grado quirúrgico, hermético hasta 100 metros de profundidad, mecanismo automático regulado en 5 posiciones y reserva de marcha de 44 horas.

Completan la lista de ganadores del Red Dot Award: Design Product, el Nomos Autobahn Neomatic 41 Datum, el Qlocktwo W39 y el Rolf Cremer Twist. Las menciones honoríficas de este año fueron para el Jianmin Zhang Integrated Watch y el Kerbholz Slim Midnight Maple.

Conoce más del mundo de la alta relojería en www.watchtimemexico.com.mx.