Horology Forum, una radiografía a la relojería británica

El evento denominado Horology Forum se llevó a cabo el pasado 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Londres, Inglaterra. Es una iniciativa de la familia Seddiqi, uno de los joyeros más importantes en Oriente Medio; además, es una extensión más de lo que hace cuatro años comenzó como la Semana de la Relojería de Dubái, mejor conocida como Dubai Watch Week.

El evento contó con la presencia de importantes panelistas, entre los que destacan Mohamed Seddiqi, CEO de Seddiqi Holding; Hamdan Al Hudaidi, coleccionista; Aldis Hodge, actor y fundador de Basil Time Piece; Fiona Krüger, fundadora de la firma homónima; Peter Speake-Marin, fundador del proyecto The Naked Watchmaker; Richard Stenning, codirector de la firma Charles Frodsham; Roger Smith, fundador de la firma homónima; Stephen Forsey, cofundador de Greubel Forsey; Edouard Meylan, CEO de Moser & Cie; Gregory Dourde, CEO de HYT; Christine Hutter, CEO de Moritz Grossmann; Fabrizio Buonamassa, director del departamento creativo de Bvlgari Watches, y Stacy Perman, periodista independiente y especialista en relojería, entre otros.

Asimismo, entre los asistentes se encontraba Melika Yazdjerdi, directora del evento Dubai Watch Week, así como de Hind Seddiqi, CMO de Seddiqi Holding, o el propio Abdul Hamied Seddiqi, vicepresidente de Ahmed Seddiqi & Sons. Desarrollado alrededor de cinco paneles distintos, el evento fue un espacio para la exposición de ideas y para el análisis exhaustivo del lugar que ocupa en la actualidad la que alguna vez fue la industria más importante en la creación de cronómetros marinos.

En concreto, los paneles fueron los siguientes: Battle of the Soohtsayers, dedicado a explorar las razones del porqué la relojería mecánica sigue existiendo en un mundo cada vez más digitalizado; Cultural Clout–The iBuyer Cult, enfocado en cómo las nuevas estrategias de marketing requieren adaptarse al nuevo flujo de información global; The British Watch Industry – Colonizing Greenwich Meridian, en donde se sometió a discusión el camino que sigue y/o debiera seguir la relojería británica en un mundo que ha empoderado sin chistar el sello Swiss Made; When David Clocks Goliath, en el cual se sometió a discusión la relevancia que actualmente están adquiriendo los independientes en una industria aparentemente dominada por los grandes grupos; y finalmente Genta and Daniel’s Punctual Yet Untimely Legacy, en donde se realizó un análisis a detalle de la relevancia que han tenido en la industria estos dos personajes.

De acuerdo con los organizadores, la idea detrás de este tipo de proyecto es contar con un evento bienal que se lleve a cabo en Dubái, con el mismo formato que hasta ahora ha tenido, pero al mismo tiempo contar de manera intercalada con la realización de foros en algunas de las ciudades más importantes a nivel global.

