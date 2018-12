Yalitza Aparicio, entre las mejores actuaciones del año para New York Times

Yalitza Aparicio, actriz que protagoniza la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, aparece en la serie de performance especiales presentados por The New York Times en el que agrupa a los mejores actores del año.

Mediante el suplemento New York Times Magazine, el rotativo estadounidense publicó una serie de videos dirigidos por el coreógrafo Justin peck en el que los mejores actores del año, para el medio, escenifican situaciones de la vida cotidiana en escenarios también cotidianos.

La actriz aparece en el performance titulado ‘The daisy’ (La margarita) en el que se le ve contemplando flores color blanco de ese tipo.

Otros videos y actores publicados por el rotativo son The Commuter, con Julia Roberts, Night Shift con Glenn Close, y Coffe To Go con Emma Stone y Rachel Weis. Para mirar la lista de actores y todos los performance da clic aquí.