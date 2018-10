Ya están aquí los horarios del Corona Capital 2018

Corona anunció este lunes los horarios del festival Corona Capital 2018, donde estarán artistas como Robbie Williams, Nine Inch Nails y The Chemical Brothers, así como New Order, Death Cab for Cutie y Panic! at the Disco.

El sábado 17 de noviembre, el cierre estará a cargo de Robbie Williams en el escenario principal, mientras que el domingo 18 de noviembre Imagine Dragons será el grupo que cierre el festival.

Algunas figuras del sábado son Lorde, Odeza, The Kooks, The Jesus and Mary Chain, Bastille, Jenny Lewis.

Entre los destacados del domingo son Imagine Dragons, The War on drugs, Death cab for cutie, entre otros.

La venta al público en general se realiza a partir del 7 de junio. Según el sitio web de Ticketmaster México, el abono general para los dos días del festival tiene un costo de 3 mil 401 pesos, sin cargos.

¿Qué tal te pareció?