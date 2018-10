Twenty One Pilots vuelve a México para ofrecer 3 conciertos

El dueto estadounidense Twenty One Pilots anunció tres fechas para México como parte de su Bandito Tour, luego de dos años de ausencia en nuestro país. Sus presentaciones serán durante el mes de mayo de 2019, en las ciudades de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Debido a la abrumadora demanda, la banda regresará a América del Norte para ofrecer algunas fechas en México, Canadá y Estados Unidos. Las nuevas fechas incluyen paradas en la Arena Monterrey el 1 de mayo; en la Ciudad de México se presentará el 3 de mayo en el Palacio de los Deportes, y el 6 de mayo tocará en la Arena VFG de Guadalajara.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex serán los días 15 y 16 de octubre, y en venta general a partir del 17 del mismo mes a través de Ticketmaster.

El dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun se está preparando para el lanzamiento de su nuevo y esperado álbum Trench, que llegará a todo el mundo el viernes 5 de octubre. El disco está disponible para preordenarlo ahora en varios formatos, incluido el vinilo exclusivo en www.twentyonepilots.com.

Todos los pedidos anticipados incluyen la descarga inmediata de las pistas del álbum My Blood, Levitate, Nico and The Niners y Jumpsuit, temas que también están disponible para streaming o descarga individual.

My Blood marcó el primer lanzamiento desprendido de Trench, al que seguirían Jumpsuit, Nico and The Niners y Levitate. Los tres videos han acumulado más de 75 millones de visitas acumuladas hasta la fecha.