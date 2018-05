Tecate revela alineación del Live Out 2018

El Festival Tecate Live Out reveló este lunes el cartel de su edición 2018, el cual estará encabezado por The Weeknd, St. Vincent y The Chainsmokers, el cual tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Parque Fundidora de Monterrey, el mismo escenario del Tecate Pa'l Norte.

Para su cuarta edición también están contempladas bandas como y cantantes como Vance Joy, Marian Hill, Benjamin Booker, Nombre, Slenderbodies, Mint Field y Grenda.

La preventa de los boletos será este 16 y 17 de mayo a través de Ticketmaster, mientras que la venta general será el día 18