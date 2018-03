¿Sin salir en Semana Santa? Pásala bien con estas películas

Muy bien. Es Semana Santa y no tuviste vacaciones o no tenías dinero y no pudiste ir a la playa. Pero eso no es motivo para pasarlo mal, porque si no pudiste salir de la ciudad, la oferta de películas es grande y diversa. Así que puedes quedarte en casa con unas cervezas o aprovechar el aire acondicionado de las salas con estos títulos para pasarlo bien en Semana Santa.

Aunque ya tiene una semana de haber sido estrenada, María Magdalena con Rooney Mara y Joaquin Phoenix es la cinta ad hoc a la temporada, la cual relata un pasaje de la vida de Jesús visto desde los ojos de María la de Magdala.

Para quienes buscan emociones más fuertes o son más difíciles de impresionar, este fin de semana está en cartelera La maldición de Thelma (Thelma) cinta de Joachim Trier que explora un poco del folclor y mitología nórdicos relacionados con la brujería a través de la historia de Thelma, una adolescente que al llegar a la universidad, se enfrenta a nuevas experiencias que pondrán en jaque el férreo control que sus padres le impusieron. Ahí, lejos de ellos, dará rienda suelta al impredecible e intenso lado oscuro que vive dentro de ella.

Pero si no quieres complicarte, si sólo quieres pasarlo bien pero con una cinta de calidad, no debes perderte Ready Player One: Comienza el juego, la más reciente y muy esperada película de Steven Spielberg que tiene, según la crítica, el mejor crossover en la historia del cine (sí, incluso mejor que el Avengers: Infinity War).

En un futuro no tan lejano ni tan diferente, Wade Watts, al igual que millones de personas, se evade de su triste realidad en el OASIS, un mundo de realidad virtual en el que su creador, James Halliday, ha ocultado un huevo de Pascua que quien lo encuentre heredará toda su fortuna. Ready Player One esperó pacientemente a que Spielberg y la mejor tecnología a su alcance hicieran su magia sobre ella. Imperdible.

Pero si no quieres ver algo tan comercial, en la Cineteca Nacional aún puedes ver títulos ganadores de la pasada entrega del Oscar, como la chilena Una mujer fantástica, como Mejor Película Extranjera y El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson que ganó por Mejor Vestuario.

También están algunas de las cintas que forman parte de la 64 Muestra Internacional de Cine como Staker. La zona de Andre Tarkovski, Lucky y el drama francés Amante por un día.

Y tal vez en sus últimas semanas, la Cineteca aún exhibe títulos como Basada en hechos reales, el último thriller de Roman Polanski con Emmanuelle Seigner y Eva Green, así como Lady Macbeth, ópera prima de William Oldroyd ambientado en la Inglaterra rural de mediados del siglo XIX en el cual una joven e infeliz esposa es llevada al extremo para mutar en una feroz viuda negra. Este drama está basado en la novela de Nikolai Leskov, el cual plantea hasta dónde pueden llegar las personas cuando son empujadas a sus límites. Las películas y funciones las puedes consultar en su página web.