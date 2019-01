Golden Globes: Roma, mejor película extranjera; Cuarón, mejor director

La película Roma se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y el cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, fue galardonado como Mejor Director este domingo.

"Gracias a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, esta experiencia y estas nuevas caras dan cuenta de lo que podemos hacer. Empezar a entender lo que tenemos en común".

"Esta película no habría sido posible sin los específicos colores que me han hecho quien soy, gracias familia, gracias México", dijo Cuarón al recibir el premio.

Roma fue nominada a tres candidaturas: Mejor Película en Lengua Extranjera, en representación de México, Mejor Fotografía además de Mejor dirección y Guión, en la que no resultó ganadora; el Globo fue para Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly por Green Book.

El drama basado en los recuerdos de la infancia del cineasta con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México (CDMX) donde creció, compitió por el premio con 'Capernaum' de Líbano, 'Girl' de Bélgica, ''Never Look Away' de Alemania y 'Shoplifters' de Japón.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras para mejor película, por lo que el 'Roma' quedó fuera del rubro principal.