'Roma' es nominada a Mejor Guión Original por Sindicato de Guionistas de EU

Roma, de Alfonso Cuarón, está entre las cinco películas que competirán por el premio al mejor guión original del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Pantera Negra y Nace una estrella se medirán por el galardón al mejor guión adaptado.

Roma, galardonada el domingo con el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera, competirá con Eighth Grade de Bo Burnham, Vice de Adam McKay, A Quiet Place, coescrita por John Krasinski, y Green Book, coescrita por Peter Farrelly.

Los éxitos de taquilla Pantera Negra y Nace una estrella competirán con BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me? e If Beale Street Could Talk.

El gremio de guionistas también anunció este lunes nominaciones para documentales que incluyen Fahrenheit 11/9, de Michael Moore, y Generation Wealth, de Lauren Greenfield.

Los ganadores se anunciarán el 17 de febrero en ceremonias simultáneas en Nueva York y Los Ángeles.