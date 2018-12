'Roma', a un paso de nominación al Oscar

La cinta Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, y la colombiana Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, se encuentran entre los nueve filmes que están en consideración para una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó este lunes su lista corta de prenominados a Mejor Película en Lengua Extranjera y a otras categorías, como Mejor Documental y Mejor Banda Sonora.

Muchos creen que Roma también es una de las favoritas para una nominación a Mejor Película.

Otros filmes que están en la contienda son: Cold War, de Polonia, que fue desairada por los Globos de Oro; Capernaum, del Líbano; Shoplifters, de Japón; The Guilty, de Dinamarca; Never Look Away, de Alemania, Ayka, de Kazajistán, y Burning, la cual está un paso más cerca de ser la primera nominación de Corea del Sur en la categoría.

Las nominaciones para la 91ra edición de los Premios de la Academia serán anunciadas el 22 de enero.