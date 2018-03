Ringo Starr ya es Caballero del Imperio Británico

El exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, fue nombrado este martes Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham y luego bromeó con periodistas: "Espero que ustedes utilicen mi título".

El músico de 77 años, originario de Liverpool y que ahora vive en Los Ángeles, fue honrado por su contribución a la música en la lista de honor de Año Nuevo de la reina Isabel II.

Ringo, cuyo nombre real es Richard Starkey, se unió a Paul McCartney, George Harrison y John Lennon en The Beatles para reemplazar a Pete Best en 1962 y ocasionalmente cantó en temas como Yellow Submarine y With a Little Help from my Friends.

El músico ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como un Beatle en 1988, y de nuevo en 2015 por su carrera solista después de la separación de la banda.

McCartney fue nombrado Caballero del Imperio Británico hace 21 años. La ceremonia del martes se celebró 53 años después de que The Beatles fueran coronados como Miembros de la Orden del Imperio Británico (MBEs) en 1965.

Acompañado por su esposa, Barbara Bach, Ringo fue condecorado por el príncipe William con una espada ceremonial para convertirse en Sir Richard Starkey.

"No sé cómo utilizar esto (el título) adecuadamente", explicó Ringo al mostrar la medalla a un periodista de la BBC después de la ceremonia, "pero espero que ustedes sí lo usen".