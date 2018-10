Revelan tráiler de ‘La maldición de La Llorona’, con el toque de James Wan

Una de las leyendas más famosas de México llegará a la pantalla grande en 2019, de la mano de James Wan, creador de cintas como El Conjuro y de la saga de La Noche del Demonio. El adelanto ha causado revuelo en redes sociales.

Wan ahora produce The Course of La Llorona (La maldición de La Llorona) , que relata la historia de una mujer que en un ataque de celos ahoga a sus hijos, para después lanzarse al río entre llantos de dolor.

La Llorona se encuentra atrapada en un destino que ella misma selló. Ahora está entre el cielo y el infierno, caminando entre las sombras acechando a pequeños, pues quiere reemplazarlos por los suyos.

La historia versión Hollywood, se centra en una trabajadora social que intenta ayudar a una madre que es acusada de maltrato de menores. Esta iniciativa la llevará a que ella y sus propios hijos se conviertan en víctimas de La Llorona.