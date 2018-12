¿Recuerdas a Hootie & the Blowfish? Regresa, con álbum y gira

Veinticinco años después de darse a conocer con Cracked Rear View, Hootie & the Blowfish lanza el próximo año un nuevo álbum y una gira oficial tras un receso de una década.

La banda de rock integrada por el vocalista Darius Rucker, Mark Bryan, Jim Sonefeld y Dean Felber saltó a la fama en 1994 con su primer álbum con un sello discográfico, que desde entonces fue certificado 21 veces platino e incluido entre los 10 más populares de todos los tiempos según la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA, por sus siglas en inglés).

Con éxitos como Hold My Hand, Let Her Cry y Only Wanna Be With You, el grupo con sede en Carolina del Sur pasó de tocar en bares universitarios a llenar estadios y ganó el Grammy al mejor artista nuevo en 1996. Lanzó cinco discos de estudio y otros en vivo, el último de ellos en 2006, sin acercarse a la popularidad del primero. Su última gira oficial fue en el 2007.

Pero al cumplir un aniversario importante en 2019, el cuarteto, que todavía toca un par de veces al año en eventos benéficos, decidió que era hora de volver al ruedo y lanzar música nueva.

"Nada ha cambiado", dijo Rucker, hoy un astro de la música country con éxitos que incluyen Wagon Wheel. “Cuando los cuatro nos juntamos, caemos en la misma dinámica de la banda que siempre está ahí. Hemos sido una banda por 30 años, solo que ahora estamos más viejos. Hay mucho menos alcohol".

Rucker dijo que esperan lanzar un sencillo en la primavera boreal de 2019 y un álbum completo el próximo verano. La gira The Group Therapy comienza el 30 de mayo en Virginia Beach, Virginia, y pasará por grandes escenarios de 44 ciudades, como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el T-Mobile Arena de Las Vegas, el Madison Square Garden de Nueva York y el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. El recorrido terminará en Columbia, Carolina del Sur, el 13 de septiembre.