Obligan a Ed Sheeran a enfrentar demanda por plagio a Marvin Gaye

Un juez estadounidense rechazó la solicitud del cantante y compositor inglés Ed Sheeran para que desestime una demanda que lo acusa de haber plagiado el clásico de Marvin Gaye de 1973 Let's get it on para la grabación de su gran éxito de 2014 Thinking out loud.

En una decisión comunicada el jueves, el juez de distrito Louis Stanton en Manhattan dijo que un jurado debe determinar si Sheeran, Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records deben responder a la sucesión y los herederos del difunto productor Ed Townsend, quien escribió Let's Get It On con Gaye.

Stanton consideró que hay "similitudes sustanciales entre varios de los elementos musicales de las dos obras", incluidas sus líneas de bajo y percusión, y dijo que estaba en discusión si el ritmo armónico de Let's Get It On era demasiado común como para merecer la protección de los derechos de autor.

También dijo que el oyente común podría ver un mismo "atractivo estético" de las canciones, a pesar de los argumentos de la defensa de que Thinking Out Loud (Pensar en voz alta) se caracteriza por "tonos sombríos y melancólicos, que abordaban el amor romántico duradero", mientras que Let's Get It On es un "himno sexual" que irradia emociones positivas.

Los jurados "pueden quedar impresionados por imágenes de una actuación de Sheeran en que se muestra una transición perfecta entre [las canciones]", escribió Stanton. La decisión tiene fecha del miércoles.

Sheeran ha negado que haya copiado a Gaye. Representantes de Sheeran y Atlantic no respondieron inmediatamente a requerimientos. El portavoz de Sony/ATV, Paul Williams, no quiso hacer comentarios.

Gaye murió en 1984 a los 44 años cuando su padre le disparó.

El juez Stanton está a cargo de otras dos demandas que acusan a Sheeran de usar canciones de Gaye.