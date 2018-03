Nuevo tráiler de 'Deadpool 2': entre 'El padrino 2' y Dirty Dancing 2'

Este jueves fue lanzado el nuevo tráiler de Deadpool 2, en el cual, además de salir Cable (Josh Brolin) y Domino (Zazie Beats), también aparecen por primera vez el equipo X-Force, una no tan sutil alusión a los X-Men.

En su cuenta de Twitter, Ryan Reynolds, quien da vida al muy irreverente antihéroe, explicó que la nueva entrega "cae en algún lugar entre El Padrino 2 y Dirty Dancing: Havana Nights"

Deadpool 2. Falling somewhere between The Godfather 2 and Dirty Dancing: Havana Nights. pic.twitter.com/pdbjGJs18c — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 22 de marzo de 2018

En esta segunda parte, Deadpool tratará de rescatar a un niño de las manos Cable, quien al parecer será el antagonista, para lo cual recluta a un peculiar equipo de ayudantes encabezado por Domino y Bedlam (Terry Crews).

En este nuevo adelanto, Reynolds hace mofa del Profesor X y los X-Men, las películas convertidas en franquicias y hasta de su esposa, Blake Lively, quien actuó en The Sisterhood of the Traveling Pants ("Y es por eso que The Sisterhood of the Traveling Pants es pornografía pura") dice el antihéroe de Marvel.

Deadpool 2, dirigida por David Leitch, será estrenada el 18 de mayo y cuenta con las actuaciones de Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Terry Crews y Zazie Beets.

En los anuncios previos, Deadpool parodió a Jennifer Beals y su icónica cinta Flashdance y al pintor Bob Ross, quien transmitía sus clases por televisión a mediados de los 80.