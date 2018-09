Ni Bowie ni Gabriel: Santaolalla llevará al 'Fauno' al teatro

Cuenta Gustavo Santaolalla que cuando vio por primera vez El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del Toro, pensó que era un gran material para llevarlo al teatro en forma de un musical. Con mucha cautela, creyendo que odiaría los musicales, el argentino se acercó en unos Premios de la Academia a plantearle la idea, a lo que el cineasta mexicano respondió que ya llevaba cerca de una década tratando de vender esta cinta para que se llevara los escenarios.

El mexicano, de acuerdo con el músico y productor, explicó que "de hecho, se lo ofrecimos a David Bowie, quien se enfermó y ya no se quedó; después se lo ofrecimos a Peter Gabriel pero dijo que no, pero tú serías mucho mejor por tu talento, tu background para hacerlo".

El musical contará con las letras de Paul Williams, quien ha trabajado con artistas de la talla de Barbra Streisand y los Muppets; las canciones que lo conformarán, que fueron compuestas en inglés y después pasarán al español, ya están terminadas, aunque el musical podría ser estrenado en el lapso de uno o dos años, precisó Santaolalla, quien este martes ofreció una rueda de prensa para presentar Desandando el camino, un concierto que revisará sus 50 años de trayectoria musical.

Atemporalidad

Tener 67 años y convertirse próximamente en abuelo lo hicieron apretar el botón de pausa para reflexionar cómo ha llegado hasta donde está, y por ello, decidió revisar la música que ha creado desde que era joven; comenzó a reescuchar canciones que había compuesto en esos años y descubrió que en ellas había una gran atemporalidad; "sentí que muchas de las cosas primeras que componía sonaban modernas y hasta futuristas, si se quiere. Entonces eso fue lo que me impulsó a hacer este proyecto".

Desde que dejó de ser rock and roll, comentó, el rock se ha transformado en diversas corrientes que han ido subiendo y bajando a lo largo de los años, lo cual se pudo ver desde que Donovan tomó la guitarra acústica y Jimi Hendrix la eléctrica, lo cual ayudó a que en Latinoamerica nacieran varias propuestas con identidad propia. "Pero yo no dudo que en este momento hay en algún garage o algún dormitorio chicos creando una nueva música. Creo que se está gestando una nueva generación de música alternativa".

El ganador de dos Premios de la Academia por la música de Babel y Secreto en la montaña explicó que debido a que a veces está tan absorto en sus propios proyectos que se pierde un poco de lo que hay actualmente en la escena musical, por lo que tiene interés en tener mayor contacto con las nuevas propuestas que están surgiendo en la parte centro y sur del continente.

"Me interesan mucho siempre las cosas que hacen los jóvenes, creo mucho en los frutos de la inexperiencia porque nos hacen tomar caminos que no tomaríamos; siempre tengo interés en conectarme con las cosas que vienen, los chicos y su manera peculiar de reinterpretar su realidad".

En cuanto a si es complicado como latinoamericano ingresar al mercado mainstream, el productor de bandas como Molotov, Café Tacvba y Bersuit Vergarabat precisó que siempre ha sido difícil tratar de hacer cosas que no responden a lo que la mayoría de la gente está escuchando.

"Digamos que yo me he especializado en eso, en buscar propuestas alternativas; he construido mi carrera con base en hacer siempre algo diferente, de algo que tenga una propuesta diversa a lo que generalmente se consume. Así como la gente consume música que es como un vaso que se usa y se tira, y sirve, así también sabe apreciar otras cosas".

Santaolalla asegura que él se siente cómodo haciendo de todo. "Como artista soy un poco renacentista; me encanta hacer mi música pero me gusta mucho producir la de otros artistas, también he hecho espectáculos de danza con la música de Bajofondo. Yo en lo general he sido un artista que mira hacia adelante, que busca nuevos desafíos, me encanta tomar riesgos, no me gusta quedarme en una zona de confort y repetir fórmulas".

Desandando el camino

Este martes Gustavo Santaolalla presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Desandando el camino, una retrospectiva musical que inicia desde sus años juveniles como pionero del rock con la banda Arcoiris hasta llegar a Raconto, su más reciente material.

"Siempre trabajé en grupos, digamos que cobijado bajo un grupo, ya sea Arcoiris o Luna; hace años que soy productor, que trabajo y toco con Bajofondo, y si bien tengo cuatro álbumes como solista que he hecho a través de mis 50 años en la música, ninguno de éstos fueron presentados en vivo; por distintos motivos, nunca se dio de que los presentara. Finalmente a mis 67 años lanzo mi carrera como solista. Es, por mucho, de lo más personal que he hecho hasta ahora".

Presentar en México Desandando el camino significa mucho para él debido a su relación con el país puesto que ha trabajado muchos años aquí y con mexicanos como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro."Siento una tremenda conexión con este lugar y por tanto, y es un lugar clave para mí".