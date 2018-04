Muere el DJ Avicii a los 28 años

El DJ y productor sueco Tim Bergling, mejor conocido como Avicci, fue encontrado muerto en Omán.

Se desconocen de momento las causas de su muerte.

La publicista Diana Baron dijo en un comunicado que el músico de 28 años se encontraba en Mascate, la principal ciudad del país de Oriente Medio.

Avicii era uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance, capaz de presentar giras en arenas. Ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era 'Le7els'.

Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP 'Avicii (01)'.

En su carrera destacan también éxitos como Wake Me Up, Addicted to You, Fade Into Darkness, Waiting For Love, y You Make Me.

El DJ nació en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989.

