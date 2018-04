Milos Forman muere a los 86 años

Milos Forman, cuyas películas One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado sin salida) y Amadeus recibieron un aluvión de Premios de la Academia y le merecieron el Oscar al mejor director, falleció el sábado. Tenía 86 años.

El cineasta checo murió alrededor de las 02:00 de la madrugada en el Hospital de Danbury, cerca de su casa en Warren, Connecticut, según un comunicado emitido por su exagente Dennis Aspland. Aspland dijo que la esposa de Forman, Martina, le notificó el deceso.

Cuando llegó a Hollywood a fines de la década de 1960, Forman no tenía dinero y hablaba poco inglés, pero tenía un portafolio de filmes checoslovacos admirados a nivel internacional por su estilo peculiar y desenfadado. Entre ellos estaban Pedro, el negro, Los amores de una rubia y ¡Al fuego, bomberos!.

Huérfano de víctimas del Holocausto nazi, Forman abandonó su tierra natal luego que los militares comunistas la invadieron en 1968 y acabaron con un breve periodo de libertad política y artística conocido como la Primavera de Praga.

En Estados Unidos, sus antecedentes fueron suficientes para darle entrada a los estudios de Hollywood, aunque sus primeros proyectos sugeridos fueron rechazados. Entre ellos estaba la adaptación de la novela de Franz Kafka Amerika y una comedia protagonizada por el artista Jimmy Durante como un adinerado cazador de osos en Checoslovaquia.

Jan Tomas Forman, nacido en Caslav, Checoslovaquia, fue criado por parientes tras la muerte de sus padres y estudió en escuelas de arte en Praga.

El primer matrimonio del director, con la actriz Jana Brejchova, terminó en divorcio. Dejó atrás a su segunda esposa, la cantante Vera Kresadlova, con los hijos mellizos de la pareja cuando se fue de Checoslovaquia. En 1999 se casó con Martina Zborilova, con quien también tuvo mellizos.