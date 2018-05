Margot Robbie se integra a nueva película de Tarantino

Margot Robbie se integrará al elenco de Once Upon a Time in Hollywood, filme que dirigirá Quentin Tarantino y en la que dará vida a Sharon Tate, asesinada en el verano de 1969 por Charles Manson y su grupo de seguidores.

Esta cinta, de la cual formarán parte Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, se enfocará en los asesinatos de Tate, quien fuera esposa del cineasta Roman Polanski, y un grupo de amigos suyos.

De acuerdo con el portal deadline.com, el cineasta ha descrito la película como una historia en la que los dos personajes principales son Ricky Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de un western de TV y el doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) y Dalton tiene una famosa vecina, Sharon Tate, la cual será encarnada por la actriz australiana.

"Más allá de todo, siempre he querido verlo trabajar (a Tarantino). Y quiero ver cómo lleva un set, cómo dirige a las personas, qué vibras hay en el rodaje, qué hay en el guión y lo que pasa día a día. Yo sólo estoy fascinada por todo eso, fascinada. Por eso va a ser una loca experiencia presenciar eso de primera mano, es algo que siempre soñé con hacer", dijo al portal Indiewire la actriz de I, Tonya y The Wolf of Wall Street.

La producción de Once Upon a Time in Hollywood también confirmó que a la cinta se unirán los actores Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth, y Michael Madsen, de acuerdo con varios portales estadounidenses. Sony Pictures anunció que la película tendrá su estreno el 9 de agosto de 2019