¿López Obrador ya vio 'Roma'?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que no ha podido ver ‘Roma’, la película del mexicano Alfonso Cuarón.

“No he podido verla, pero la he querido ver. Además está muy bien evaluada por cineastas y por el público y además me da mucho orgullo que sea una película mexicana de un director exitoso, de un talento del cine”, dijo en su visita a El Financiero, en donde dio su primera entrevista como presidente de la República.

El mandatario recordó que la Secretaría de Cultura organizó una mega exhibición de la cinta en Los Pinos el pasado 13 de diciembre a la que asistieron más de 3 mil personas.

“En la primera oportunidad que tenga la voy a ver, ya se pudo exhibir en Los Pinos, mucha gente la vio, pero yo no he podido, peor lo voy a hacer”, explicó.

Alfonso Cuarón ganó el Globo de Oro como Mejor Director por ‘Roma’, y la película también obtuvo el galardón por Mejor Película Extranjera.

Al preguntarle sobre si le gustaría que Cuarón ganara el Óscar a ‘Mejor Director’, lo cual es probable, de acuerdo con la crítica especializada, López Obrador dijo que:

“Sí, claro que sí. Siempre con México y los mexicanos”.

El pasado 1 de diciembre, cuando López Obrador asumió el poder, Cuarón dijo en su cuenta de Twitter que: “Por fin México se libera de Peña Nieto. México ha sufrido de presidentes corruptos, represores y cobardes. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente”.

Y el 2 de julio, un día después de la elección de López Obrador, escribió: “México ayer ganó. Vamos por la cereza en el pastel” (Esto último en referencia al partido del Mundial entre el Tri y Brasil, aunque finalmente los sudamericanos vencieron y eliminaron a México 2-0).

Aquí puedes la entrevista que dio López Obrador a El Financiero: