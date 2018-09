LeBron James será la estrella de 'Space Jam 2'

El basquetbolista LeBron James será parte de Space Jam 2, a la cual también se suma como productor Ryan Coogler, director del éxito de Marvel Black Panther y Terence Nance como director.

A través de sus redes sociales, SpringHill Entertainment, la productora del jugaror, lanzó este miércoles la primera imagen de la nueva cinta, en la cual se ve un vestidor con cuatro compartimentos, los cuales tienen los nombres "Bunny", "James", "Nance" y "Coogler"

Nance es creador de series como HBO's Random Acts of Flyness y director de cintas experimentales como Oversimplification of Her Beauty.

Sobre la incorporación de Coogler como productor, James afirmó que ama su visión de tener superhéroes negros en la pantalla grande, cosa que no sucedía cuando era niño y vivía en su natal Akron, Ohio, "así que si Ryan puede ser capaz de llevarle eso a los niños, es sorprendente", señaló en una entrevista para el portal The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el portal, el rodaje de la película, a cargo de Warner Bros, estaría programado tentativamente para 2019, durante la temporada baja de la NBA y marcaría el debut del ahora jugador de los Lakers de los Angeles como protagonista de una película, luego de haber tenido un personaje secundario en la comedia de Amy Schumer de 2015 Esa chica es un desastre.

"La colaboración de Space Jam es mucho más que sólo yo y los Looney Tunes juntos haciendo esta película. Es mucho más grande; me encantaría que los niños comprendan cuán poderosos se sienten y qué tan poderosos pueden llegar a ser si no abandonan sus sueños", afirmó el jugador para la publicación.

El filme original de 1996 fue dirigo por Joe Pytka y tuvo a Michael Jordan, estrella de los Toros de Chicago en los 90, actuando con los dibujos animados de Warner Brothers como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky y estrellas de la NBA de esa época.