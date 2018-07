La música en tiempos de internet: una charla con Datarock

La vasta oferta de herramientas digitales musicales está transformando la industria musical, pues ahora crear y compartir música es más sencillo que hace 20 años, sin embargo hay personas que les gusta trabajar al estilo old school, como Datarock.

El Financiero tuvo la oportunidad de platicar sobre la competencia musical en tiempos de internet con Fendrik Saroea, guitarrista y vocalista de la banda noruega. “Lo que puedo decirle a los artistas más jóvenes es que disfruten y se concentren en crear buena música, realmente deben de enfocarse en eso”, me responde la voz de Fendrick en el altavoz del teléfono.

Para Saroea es increíble el modo en que creció la competencia entre los músicos durante los últimos años; rememora que cuando ellos empezaron la única manera de hacer que la gente escuchara su música era sacando un álbum con un sello discográfico.

“Nosotros empezamos hace 18 años y la única manera de que tu música fuera escuchada era lanzándola en físico con un sello discográfico, haciendo presentaciones en vivo, etc. (...) Sabes, los chicos pueden hacer música en un estudio casero y lanzar un álbum”, explica el guitarrista.

Sin embargo, lamentó que hoy en día se esté perdiendo el disfrute de hacer arte, pues ahora pareciera que el proceso para hacer un disco es más sobrio. “Hacer tu música es números, números, números. (...) El disfrute de hacer arte es un “latido” que está desapareciendo”, puntualizó.

Asimismo nos comenta que a pesar de que varias de sus canciones aparecieron en algunos juegos de la compañía Electronics Arts (FIFA 08, Maden 08), no les gustaría repetir la experiencia.

El pasado 6 de julio la agrupación noruega lanzó un par de remixes del sencillo Everything que forma parte de su más reciente álbum Face The Brutality, publicado en junio de este año en Spotify y Itunes. El remix estuvo a cargo del productor norteamericano Scattle.

En el año 2010, Datarock publicó su Extended Play (EP) Catcher In The Rye en formato USB (“Catcher In The Rye”); le preguntamos si para este remix tienen una idea similar. Saroea explica que a pesar de que le encantaría la idea, no lo pudieron hacer así porque lanzarlo en otro formato aparte del digital complicaría la situación para que Everything sonara en otros países.

“Los remixes de Everything se arriesgan porque son distintos: el remix original, el remix instrumental y la versión para radio remix, sería un problema lanzarlo en lugares como México, Sidney o Tokio (...) A veces el formato en vinilo lo vuelve más complicado”, expresó el frontman de la banda.

Los músicos noruegos esperan visitar al Ciudad de México este año para compartir con nosotros su última producción discográfica.