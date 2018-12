Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood

El actor Kevin Spacey regresó este lunes al reflector como Frank Underwood en un video publicado en su canal de YouTube titulado ‘Let me be Frank’ ('Déjame Ser Franco').

Spacey quedó fuera de 'House of Cards' el año pasado después de que más de 30 personas acusaron al actor ganador del Oscar de agresión sexual.

Spacey quedó envuelto en una controversia en 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986 cuando Rapp tenía 14 años. Spacey se disculpó por cualquier conducta inapropiada con él, pero desde entonces no ha hecho comentarios y se ha retirado de la vida pública.

En el video, el actor se defiende de las acusaciones en su contra (a través de su personaje) y critica el final de la última temporada de House of Cards.

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres: Me quieres de vuelta”.

Mientras mira hacia la cámara, el actor hace su típico monologo como en la serie House of Cards y dice: "si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé".

"Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectativa para escucharme confesarlo todo. Solo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía”, agrega en el video.

Al final del video, en su personaje, Spacey se pone el anillo de Underwood y remata con un “Realmente nunca me vieron morir, ¿o sí?".