Juez desestima una de las acusaciones por abuso sexual contra Harvey Weinstein

El fiscal de Manhattan descartó parte del caso penal de abuso sexual contra Harvey Weinstein luego que la evidencia presentada ante el jurado investigador puso en duda la versión de una de sus tres acusadoras.

La noticia se dio a conocer este jueves en la corte ante la presencia de Weinstein.

El cargo desestimado está relacionado con la denuncia de Lucia Evans, una de las primeras mujeres que acusó públicamente a Weinstein de abuso sexual.

En un artículo publicado por The New Yorker hace un año, Evans dijo que Weinstein la obligó a darle sexo oral mientras estaban reunidos a solas en su oficina en el 2004 para hablar de su incipiente carrera como actriz. Evans entonces era una estudiante universitaria de 21 años.

La fiscal adjunta, Joan Illuzzi-Orbon, explicó al juez que los fiscales no se opondrían a la anulación del cargo relacionado con Evans. Insistió en que el resto del caso, que involucra a otras dos mujeres, era sólido.

"En pocas palabras, su Señoría, seguimos adelante a toda máquina", declaró.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, explicó al juez que cree que Evans mintió tanto al jurado investigador como a The New Yorker sobre su encuentro con Weinstein. También comentó que cree que un policía hizo un intento corrupto de influenciar el caso al impedir que una testigo declare sobre sus falsos testimonios.

"La integridad de estos procesos ha sido comprometida", precisó. Afuera de la corte, sugirió que Evans debería ser procesada penalmente por perjurio.

Los detalles de los problemas potenciales con el testimonio de Evans no se discutieron en tribunales, pero se espera que sean incluidos en documentos de la corte que se publicarían en las próximas horas.

Los abogados de Weinstein y los fiscales estuvieron discutiendo sobre parte de la acusación relacionada con las alegaciones de Evans las últimas semanas en reuniones a puerta cerrada y documentos sellados de la corte.

Brafman mencionó que inicialmente se descubrieron incongruencias en la versión de Evans por un verificador de información de The New Yorker.

En un comunicado, una abogada de Evans dijo que ésta estaba decepcionada por la decisión del fiscal de "abandonarla".

"Permítanme ser clara: la decisión de desechar los cargos de abuso sexual de mi clienta no dicen nada sobre la culpabilidad o inocencia de Weinstein. Tampoco refleja el alegato consecuente de Lucia de que fue abusada sexualmente con la fuerza por Harvey Weinstein", mencionó la abogada Carrie Goldberg.

"Esto sólo dice mucho de la oficina del fiscal de Manhattan y su mal manejo del caso de mi clienta".

Weinstein, quien ha negado cualquier acusación de sexo no consensual, aún enfrenta cargos por acusaciones de que violó a una mujer no identificada en un cuarto de hotel en 2013 y le dio sexo oral por la fuerza a otra en el 2006.

Se ha declarado inocente y se encuentra en libertad tras haber pagado una fianza de un millón de dólares.

Imágenes de Weinstein con las manos esposadas fueron vistas por muchas mujeres como un momento catártico para el movimiento #MeToo. El colapso de parte del caso en su contra podría significarle problemas al fiscal.

El fiscal de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., ha ya sido ferozmente criticado por negarse a procesar a Weinstein cuando una modelo italiana lo acusó de tocarle los senos en el 2015. En ese entonces, Vance citó la falta de evidencia pese a la existencia de una grabación hecha clandestinamente de Weinstein discutiendo el incidente con la mujer.

En los meses después de que el New York Times y The New Yorker comenzaron a publicar historias sobre interacciones de Weinstein con mujeres, activistas presionaron a Vance para que formulara cargos mientras docenas de personas se pronunciaban con denuncias de violencia sexual contra el productor de Hollywood.

Agentes de la policía de Nueva York comentaron públicamente que creían tener amplia evidencia para hacer un arresto.