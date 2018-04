Johnny Marr anuncia su nuevo álbum, 'Call the Comet'

Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, anunció su nuevo álbum después de cinco años, el cual lleva por nombre Call the Comet.

Después de The Messenger (2013) y Playland (2014), que han sido sus producciones como solista, Marr anunció que su nuevo disco, el cual fue grabado en sus estudios de Manchester, verá la luz el próximo 15 de junio.

"Call the Comet es mi propio realismo mágico. Se desarrolla en un futuro no muy distante y se centra en la idea de una sociedad alternativa", declaró el músico.

Walk into the sea, Bug, Spiral cities y The tracers son algunas de las canciones que incluirá su nuevo material, el cual estará disponible a partir del 15 de junio en formato digital, CD y vinyl.

Para inspirarse, Marr y su banda pasaron nueve meses en su estudio, ubicado encima de una antigua fábrica de la ciudad inglesa, a la cual llevaron "un montón de viejos proyectores, luces y artilugios. A veces teníamos diferentes transmisiones de noticias proyectadas en la pared: Al Jazeera, Fox y la BBC; otras veces fueron películas de vida silvestre o simplemente el cosmos en movimiento", declaró para la revista Rolling Stone.

El exguitarrista de The Smiths aclaró que él no lo llamaría un disco conceptual, pero sí tiene un tema unificador "en el que la Tierra acoge una inteligencia diferente del cosmos para salvarnos de nuestra propia situación. El título Call the Comet es una especie de súplica de una nueva forma", afirmó.