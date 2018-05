'Isle of Dogs': un regalo para tu niño interior

Dentro de 20 años, la población de perros en Japón ha alcanzado niveles tan grandes, que ha provocado un brote de una fiebre canina que ha arrasado varias ciudades; debido a la emergencia, el alcalde de una de éstas decreta una cuarentena, con lo que miles de perros son exiliados a la Isla de la Basura; entre ellos, obviamente, hay perros de casa, modelos para comerciales y mascotas oficiales de equipos, pero también están aquellos que nadie quiere y a los que nadie presta atención: perros de la calle.

Entre los perros exiliados está Spots, por lo que su mejor amigo y dueño, Atari, se las ingenia para rescatarlo de la isla, para lo cual recibirá la ayuda de los otros caninos en su misión. Esta es la historia que desarrolla Wes Anderson en su más reciente cinta, Isle of Dogs (Isla de perros).

En muchos sentidos, Wes no sorprende: no es su primera obra en stop motion (ahí está Fantastic Mr. Fox); tampoco su paleta de colores es nueva (The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom)