'Infinity War': Bien bajado ese balón, Marvel

A estas alturas de la semana (o del fin de semana) es poco probable que haya fanáticos del Universo Marvel que no hayan visto Avengers: Infinity War; tampoco es probable que alguno de los que la vio no haya tenido sentimientos encontrados al respecto. ¿Pero qué es lo qué tiene de especial?

Desde finales del año pasado, el último bebé de los hermanos Russo había generado expectativas alrededor del mundo; a una década de su nacimiento con Iron Man, el Universo Marvel prometía reunir tanto a los Vengadores como a Doctor Strange y a los Guardianes de la Galaxia, y para el fanático de a pie, el filme no decepcionó.

El súper villano Thanos (con la voz de Josh Brolin) busca hacerse con las Gemas del Infinito, las cuales le darían un poder inmediato e inconmensurable para destruir la mitad del universo en un chasquido de dedos. ¿Lo malo? Varias de esas gemas están en la Tierra. ¿Lo bueno? Que los Vengadores harán todo lo posible para evitar que eso pase.

A partir de aquí, la cinta se dividirá en dos frentes: uno en este planeta integrado por superhéroes como Hulk, Capitán América, Falcon, War Machine y la Viuda Negra que se encargarán de los secuaces de Thanos y otro en el espacio con Thor, Doctor Strange,mStar-Lord, Gamora, Groot, Drax y por supuesto, la dupla Iron Man y Spider Man, quienes buscarán aniquilar al villano en su propio territorio.

Para evitarle spoilers a aquellos que no la han visto, no revelaremos más de la trama; lo que sí podemos adelantarle a éstos es que Avengers: Infinity War tiene todo lo que un fanático del Universo Marvel puede desear: drama y tensión que no destilan solemnidad y humor que no se siente autoparodia y lo mejor: cuenta con tan inesperados cliffhangers que provocan que toda la sala salga desconcertada y preguntándose qué rayos pasó ahí.

No sabemos si ésta será hasta el momento la mejor cinta del MCU, pero sí podemos decir que supera a varias entregas de Thor, Iron Man e incluso a la Era de Ultrón. Pero al final, quien tendrá la última palabra, será el espectador.