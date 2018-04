Fox y Del Toro crean alianza para producir películas

Fox Searchlight anunció una alianza con el director ganador del Oscar Guillermo del Toro que incluye el financiamiento y distribución de cintas escritas, producidas y dirigidas por el mexicano, así como la creación de una nueva división dentro de la productora"que servirá de hogar para proyectos en los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía, incluidos los de Del Toro".

"Después de la maravillosa experiencia que tuve con Fox Searchlight en The Shape of Water, me siento honrado de tener la oportunidad de continuar con la relación. Estoy más que agradecido con Nancy, Steve, David y Matthe por su confianza en mí y por acompañarme en esta aventura", declaró del Toro en la página web de la productora.

Stephen Gilula y Nancy Utley, presidentes de Fox Searchlight Pictures, explicaron que durante el proceso en el cual The Shape of Water cobró vida, observaron de primera mano el trabajo del cineasta mexicano como director, escritor y productor, por lo que "creemos en él, en la visión de una nueva división y estamos ansiosos en embarcarnos en este viaje con él".

La primera película que será rodada bajo este sello es ANTLERS, una historia sobre un maestro de primaria que recibe a un estudiante problemático que alberga un secreto familiar con mortales consecuencias; la cinta, basada en el cuento The Quiet Boy de Nick Antosca, será dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo del Toro, David Goyer y J. Miles Dale.

Del Toro, quien ganó los Oscar como Mejor Director y Mejor Película por The Shape of Water, afirmó que "durante mucho tiempo, había esperado encontrar un entorno en el que pueda distribuir, nutrir y producir nuevas voces en películas de género inteligentes e inventivas y canalizar las mías. En Fox Searchlight encontré un verdadero hogar para la producción de live-action: una asociación basada en e trabajo duro, la comprensión mutua y, sobre todo, la fe".