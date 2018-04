Fleetwood Mac le dice adiós a Lindsey Buckingham

Los miembros de Fleetwood Mac dijeron este miércoles que se separaron del guitarrista Lindsey Buckingham, uno de los miembros más influyentes de la banda, debido a conflictos relacionados con su próxima gira por América del Norte.

"Se convirtió en un gran callejón sin salida", dijo el baterista y cofundador de la banda Mick Fleetwood en CBS This Morning. "Chocamos contra una pared de ladrillo y decidimos que teníamos que separarnos", agregó.

La banda, que ganó fama en la década de 1970 por canciones como Go Your Own Way y Don't Stop, informó hace dos semanas que realizaría una gira sin el compositor y guitarrista de 68 años, pero se abstuvo de dar una razón.

Fleetwood, de 70 años, se negó a decir si Buckingham había sido despedido. "No usamos esa palabra porque creo que es fea y no se trata de eso", dijo Fleetwood.

Buckingham no se refirió al tema.

Fleetwood Mac, que se formó en 1967, ha soportado una serie de tensiones románticas y creativas entre sus miembros, así como a cambios constantes en su formación a lo largo de los años. Pero Buckingham se unió a Fleetwood, Stevie Nicks, Christine McVie y John McVie para una gira de reunión en 2014.

Nicks dijo que Buckingham no quería comprometerse con la gira de 52 conciertos en seis meses que la banda anunció el miércoles.

"Cuando estás en una banda, es un equipo. Tengo una carrera en solitario y amo mi carrera en solitario y soy el jefe", dijo Nicks. "Pero no soy el jefe en esta banda", concluyó.