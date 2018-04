Fiscal no presentará cargos por muerte de Prince

Prince pensó que estaba tomando un analgésico común y probablemente no sabía que una píldora falsificada que ingirió contenía fentanilo, dijo un fiscal de Minnesota el jueves al anunciar que no se formularán cargos por la muerte del músico.

El fiscal del condado de Carver Mark Metz dijo que los investigadores no encontraron evidencias de “motivo siniestro” alguno sino que algunas de las personas alrededor de Prince trataron de proteger su privacidad. La falta de cargos penales no significa que los miembros del equipo del músico y su séquito no facilitaron sus hábitos, dijo Metz, sino que no hay evidencia de que alguno de ellos supiera que el artista tenía drogas falsificadas que contenían fentanilo.

“No tenemos evidencia de que alguna persona en específico le haya proporcionado fentanilo a Prince”, dijo.

El anuncio de Metz llega apenas horas después de que documentos revelaran que un médico acusado de recetar ilegalmente un opioide a Prince accedió a pagar 30 mil dólares para llegar a un acuerdo legal por una violación a la ley federal de medicamentos. Los fiscales afirmaban que el doctor Michael Todd Schulenberg emitió una receta de oxicodona a nombre del guardaespaldas de Prince con la intención de que fuera para Prince. Esa receta no estuvo relacionada con la muerte del cantante.

Prince tenía 57 años cuando fue hallado inconsciente en una elevador de su casa y estudio, Paisley Park, el 21 de abril de 2016. Su muerte llevó a un luto nacional y a una investigación del condado de Carver y de las autoridades federales.

Una autopsia encontró que murió por una sobredosis accidental de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más poderoso que la heroína. Las autoridades federales y estatales han investigado la fuente del fentanilo por casi dos años. El anuncio de Metz cierra el caso.

Tras el anuncio, la oficina del secretario de Justicia de Estados Unidos dijo que las autoridades federales no tienen evidencia creíble que lleve a presentar cargos penales a nivel federal. Un oficial cercano a la investigación dijo a The Associated Press que la investigación federal está ahora inactiva a menos que surja nueva información. El oficial habló con la condición de permanecer en el anonimato, pues el caso federal se mantiene abierto.

La oxicodona, el nombre genérico del ingrediente activo del OxyContin, no fue mencionada como la causa de la muerte de Prince, pero es parte de una familia de analgésicos detrás de la epidemia de adicción y sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Casi 2 millones de estadounidenses abusaron o eran adictos a los opioides por prescripción, incluyendo la oxicodona, en 2014.

Un reporte de laboratorio obtenido por The Associated Press señala que las píldoras por receta que se encontraron en un frasco en Paisley Park con el nombre del guardaespaldas Kirk Johnson dieron positivo a oxicodona.